강성휘 목포시장 예비후보등록 '선거 본격화'

강성휘 더불어민주당 정책위원회 부의장은 20일 오전, 목포시선거관리위원회에 목포시장 예비후보로 공식 등록했다. AD 원본보기 아이콘

강성휘 더불어민주당 정책위원회 부의장이 20일 전남 목포시장 예비후보로 공식 등록하고 본격적인 선거 행보에 나섰다.

강 예비후보는 이날 입장문을 통해 목포의 구조적 위기를 극복하기 위한 비전으로 '전남·광주 통합 행정수도' 구상과 산업·인구·재정 3대 대전환 전략을 제시했다.

그는 "전남·광주 통합의 주청사는 전남도청에 두되, 통합의 균형축은 목포와 서남권이 되어야 한다"며 "통합 행정의 중심을 목포에 두고 서남권을 실질적인 행정수도로 세우겠다"고 밝혔다. 통합 이후 권한이 특정 지역에 집중되는 것을 막고, 서남권 균형발전을 견인하겠다는 구상이다.

이어 "목포시 대전환을 통해 서남권 50만 거점도시의 길을 열겠다"며 "산업 쇠퇴를 성장으로, 인구 감소를 증가로, 재정 위기를 안정으로 바꾸는 구조 전환이 필요하다"고 강조했다.

강 예비후보는 현재 목포 상황을 산업·인구·재정이 동시에 약화된 구조적 위기로 진단하고, 이를 돌파할 전략으로 3대 대전환을 제안했다.

산업 대전환과 관련해 "관광 중심의 단일 산업 구조를 넘어 에너지·해양·AI가 결합된 미래 산업 도시로 전환하겠다"며 "RE100 산업단지 조성과 신항만 해상풍력 기반을 통해 지속 가능한 일자리 2만 개를 창출하겠다"고 밝혔다.

인구 대전환에 대해서는 "인구 문제는 복지의 문제가 아니라 경제 구조의 문제"라며 "분산에너지와 생활비 절감 정책을 통해 '살아도 되는 도시'가 아닌 '살고 싶은 도시'로 전환하겠다"고 말했다. 이를 통해 청년·가족·생활인구가 함께 늘어나는 구조를 만들겠다는 구상이다.

재정 대전환과 관련해서는 "재정은 줄이는 것이 아니라 새로운 수입 구조를 만드는 것"이라며 "에너지·RE100 산업을 통해 세원을 확충하고, 관행적 예산은 과감히 정비해 책임 재정 체계로 전환하겠다"고 밝혔다.

강 예비후보는 "목포는 지금 방향을 바꾸지 않으면 안 되는 갈림길에 서 있다"며 "산업이 살아나고, 인구가 늘고, 재정이 튼튼해지는 목포로의 대전환을 시민과 함께 시작하겠다"고 강조했다.

강 예비후보는 예비후보 등록과 동시에 '클린선거본부'를 공식 가동한다고 밝혔다.

최근 일부 언론 보도와 온라인 공간에서 사실 확인이 결여된 의혹 제기와 왜곡이 이어지고 있다는 판단에 따라, 허위사실 유포·비방·흑색선전에 대해 무관용 원칙으로 대응하겠다는 입장이다.

클린선거본부는 허위사실 유포, 인격 모독, 가짜뉴스, 조직적 댓글 조작, 불법 선거운동 등에 대해 중앙선거관리위원회 신고와 형사 고발 등 법적 조치를 병행할 계획이다.

강 예비후보는 "흠집내기는 정치가 아니라 범죄"라며 "깨끗한 선거 질서를 훼손하는 행위에 대해 반드시 책임을 묻겠다"고 밝혔다.





