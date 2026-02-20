설 연휴 궁궐·왕릉에 65만명 몰렸다…전년比 30% '쑥'

하루 평균 12만9000명 방문

올해 설 연휴 기간 전국 궁궐과 왕릉, 종묘에 65만명 가까운 인파가 몰렸다. 설날 당일이 연휴 중 가장 붐볐다.

20일 국가유산청 궁능유적본부에 따르면 지난 14~18일 닷새간 경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁 등 4대 궁과 종묘, 조선왕릉을 찾은 관람객은 총 64만7012명으로 집계됐다. 하루 평균 약 12만9000명 수준이다. 이는 2025년 설 연휴 일평균 관람객보다 30%가량 늘어난 수치다.

지난 17일 서울 경복궁에서 관람객들이 수문장 교대의식을 지켜보고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

궁궐 가운데서는 경복궁 방문객이 28만여명으로 가장 많았고, 창덕궁·덕수궁·창경궁이 뒤를 이었다. 자유 관람이 이뤄진 종묘에도 4만명 넘는 관람객이 찾았다. 조선왕릉 방문객은 7만5000여명으로 집계됐다.

날짜별로는 설날 당일인 17일 방문객이 18만6000여명으로 가장 많았다. 뒤이어 지난 18일 14만5432명과 16일 14만1332명을 기록했다.

궁능유적본부는 비교적 온화한 날씨와 명절 무료 개방 효과가 맞물리며 관람객이 증가한 것으로 분석했다. 한편 지난해 4대 궁과 종묘, 조선왕릉을 찾은 연간 방문객은 1781만명을 넘어서며 역대 최다 기록을 달성했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>