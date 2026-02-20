본문 바로가기
"반려동물 정책, 어느 부처가 맡나"…정부, TF 거쳐 내달 확정

오지은기자

입력2026.02.20 17:51

국무조정실, 대통령 지시에 논의 진행

정부 내 반려동물 정책을 총괄할 부처가 다음 달 윤곽을 드러낼 전망이다.


국무조정실(국조실)은 반려동물 정책 담당 부처를 간담회와 태스크포스(TF) 회의 등을 거쳐 확정할 예정이라고 20일 밝혔다. 앞서 이재명 대통령은 지난해 말 농림축산식품부와 성평등가족부 업무보고 자리에서 '동물복지원' 설치 필요성을 언급했다. 반려동물 보호·지원 업무를 전담할 조직이 필요하다며 이를 어느 부처에 둘지 논의가 필요하다는 취지였다.

윤창렬 국무조정실장. 연합뉴스

국조실은 대통령 지시 이후 국조실은 동물보호단체와 관련 부처가 참여하는 실무회의를 이어가고 있다. 국조실 관계자는 "반려동물 관리를 어느 기관이 맡는 것이 적절한지 사회적 논의를 통해 국민 의견을 확인하고, 그 결과를 보고하라는 대통령 지시에 따라 관계 부처가 참여하는 논의를 진행 중"이라고 알렸다. 이어 "반려동물 양육 가구 확대에 맞는 관리체계와 부처의 역할에 대해 검토하고 있다"고 했다.

정책 주무 부처가 확정되면 '동물복지원' 설치 논의도 본격화할 것으로 전망된다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr
