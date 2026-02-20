김영록 지사 "전남광주특별시 다음은 글로벌 문화수도 건립~"

국립아시아문화전당서 행정통합 비전 제시

금남로 일대 '더 그레이트 컬처 스트리트' 조성

광주 중심 나주·목포·여수·순천·광양 하나로

고유 문화자원 특화시켜 광역 문화권 연결

김영록 전라남도지사는 20일 국립아시아문화전당에서 김상욱 전당장과 차담을 했다. 이에 앞서 언론브리핑을 통해 "광주·전남을 글로벌 문화수도로 도약시키겠다"며 아시아문화중심도시 조성사업의 새로운 전환을 선언했다.

김영록 지사는 이날 "아시아문화중심도시 조성사업은 국가균형발전과 미래형 문화경제 도시를 목표로 추진된 국책사업으로 대한민국 최대 문화프로젝트였지만, 그동안 정부의 관심 부족 등으로 속도가 더뎠다"며 "지난해 국립아시아문화전당 개관 10주년을 맞았고 올해 광주·전남 대통합을 앞둔 지금이 새로운 도약의 적기"라고 밝혔다.

특히 광주·전남 행정통합을 계기로 아시아문화중심도시의 외연을 '광주'에서 '전남광주통합특별시'로 확대해 본격적인 글로벌 문화수도 체계를 구축하겠다는 구상이다.

김영록 지사는 "통합은 행정구역의 결합이 아니라 문화수도의 규모를 확장하는 계기"라며 "광주와 전남의 역사·예술·해양·생태 문화자산을 연결해 세계가 찾는 문화권역을 만들겠다"고 강조했다.

이를 위해 국립아시아문화전당을 중심으로 금남로 일대를 예술복합단지로 재편하는 '더 그레이트 컬처 스트리트(The Great Culture Street)'로 조성한다는 방침이다.

먼저 ▲국립현대미술관 광주관 ▲대한민국역사박물관 광주관 ▲국회도서관 분관 등 3대 국가 문화시설을 유치하고, 평화미술관 건립과 예술가의 창작 활동을 지원하는 공간인 창작 레지던시도 조성할 계획이다.

또 국립아시아문화전당과 비엔날레 전시관, 유치 예정인 국립현대미술관 광주관 등을 연계한 세계적 문화벨트인 'K-아트 클러스터'를 구축하는 한편, 문화도시 정체성을 강화해 'K-콘텐츠 허브'로 육성할 계획이다.

국립아시아문화전당에 5·18 민주화운동을 주제로 한 세계적 수준의 뮤지컬을 제작하고, 광주비엔날레와 전남국제수묵비엔날레 동시 개최를 통해 세계 3대 비엔날레로의 도약을 추진한다. 또한 한강 작가를 비롯한 남도 문학과 예술 자산을 활용한 '메가 컬처 페스티벌'을 개최해 공연·전시·문학이 결합한 복합 문화콘텐츠 도시로 발전시킨다는 구상이다.

김영록 지사는 "전시·공연 도시를 넘어 창작·제작·산업이 선순환하는 문화경제 도시로 만들겠다"며 "예술가가 모이고 기업이 투자하는 도시로 근본적인 체질을 바꾸겠다"고 말했다.

이를 위해 아시아문화중심도시가 전국 유일 문화산업 투자진흥지구임에도 민간투자가 저조한 구조를 개선하고, 투자진흥지구 혜택을 강화해 문화산업 생태계를 구축할 계획이다.

1조 원 규모 문화부흥펀드를 조성해 문화예술 스타트업과 기업에 저리대출을 지원하고, 구도심 빈집·공터를 매입해 문화공간으로 조성하며, 문화콘텐츠 대기업 유치와 프로젝트 인센티브 지원도 추진한다. 또 현재 50%인 국가지원을 70% 이상으로 대폭 확대하고, 국책사업에 걸맞은 재정지원 체계를 마련한다는 계획이다.

김영록 지사는 "광주·전남 통합을 계기로 '1+5 문화수도 비전'을 수립해 아시아문화중심도시의 공간적 범위를 대폭 확대하겠다"고 밝혔다.

광주를 중심으로 나주(역사문화), 목포(근대문화), 여수(해양문화), 순천(정원문화), 광양(미디어아트) 등 전남 5개 도시 구도심의 고유 문화자원을 특화 발전시켜 하나의 광역 문화권으로 연결한다는 전략이다.

김영록 지사는 "아시아문화중심도시의 외연 확대와 성공적 사업 추진을 위해 관련 특례를 전남광주통합특별시 특별법에 반영하고자 노력했으나 아쉽게 포함되지 못했다"며 "앞으로 아시아문화중심도시 특별법에 반영시키고 2031년 종료 예정인 특별법 기간도 연장해 안정적 사업 추진 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.





