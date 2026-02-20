일산복음재활병원, 복지부 제3기 회복기 재활의료기관 2연속 지정

복지부 회복기 재활의료기관 평가서

재활치료 전문성과 환자 구성 우수성 입증

일산복음재활병원이 보건복지부 주관 제3기 회복기 재활의료기관으로 연속 지정되며, 전문 재활의료기관으로서의 역량과 공공성을 다시 한번 인정받았다.

일산복음재활병원 전경. 일산복음재활병원 제공 AD 원본보기 아이콘

회복기 재활의료기관은 뇌졸중, 척수손상, 고관절 골절 등 급성기 치료 이후 집중적인 재활이 필요한 환자를 대상으로, 기능 회복과 일상 복귀를 돕는 전문 의료기관이다. 보건복지부는 환자 구성, 재활치료의 전문성, 의료 질 관리, 지역 연계 체계 등을 종합적으로 평가해 지정 여부를 결정한다.

일산복음재활병원은 이번 제3기 지정 평가에서 회복기 재활환자 구성과 재활치료 운영 전반에서 최상위 수준의 성과를 거두며, 2기에 이어 3기까지 연속 지정되는 성과를 달성했다. 이는 체계적인 재활 진료 시스템과 환자 중심 치료 환경을 안정적으로 운영해 온 결과로 평가받고 있다.

특히 일산복음재활병원은 급성기 치료 이후 내과적 합병증이 발생한 환자에 대해서도 동일 의료재단의 급성기 병원인 일산복음병원과 신속한 협진 및 대응이 가능한 의료 환경을 갖추고 있다. 이러한 급성기-회복기 연계 진료 체계는 재활환자의 안전성과 치료 연속성을 높이는 중요한 강점으로 꼽힌다.

일산복음재활병원 최성혜 원장은 "이번 제3기 회복기 재활의료기관 연속 지정은 환자 기능 회복과 일상 복귀를 최우선으로 하는 재활의료 철학과 의료진의 노력이 함께 만들어낸 결과"라며 "앞으로도 보건복지부가 인증한 회복기 재활의료기관으로서 책임감을 갖고, 지역사회 재활의료의 질적 향상에 기여하겠다"고 밝혔다.

한편, 일산복음의료재단의 소속 병원인 일산복음재활병원은 재활의학과 전문의 6명, 치료사 약 110명이 전문재활치료를 위해 근무하여 환자 개개인에 맞춘 집중 재활치료를 제공하고 있으며, 경기북부·일산지역 유일 재활로봇장비 5대 보유, 간호·간병통합서비스 병동 운영 등 급성기부터 회복기까지 이어지는 연속적이고 안전한 재활의료 체계 구축에 힘쓰고 있다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>