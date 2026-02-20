[주말 날씨]"봄옷 꺼낼까" 낮 최고 18도…광주·전남 포근

낮 최고 18도 포근한 주말

일요일 오전 광주·전남 비

주말인 21일과 22일 광주와 전남은 평년을 웃도는 포근한 날씨가 이어질 것으로 예보됐다. 사진은 지난 19일 오후 경남 양산시 통도사에 홍매화가 활짝 편 모습. 연합뉴스

다가오는 주말 광주와 전남 지역은 한낮 기온이 평년을 크게 웃돌며 완연한 봄기운을 느낄 수 있겠다. 다만, 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 극심하게 벌어져 환절기 건강 관리에 각별한 주의가 요구된다.

20일 광주지방기상청에 따르면 주말인 21일과 22일 광주·전남은 평년(최저 -4도~1도, 최고 7~11도)을 웃도는 포근한 날씨가 이어진다.

토요일인 21일 아침 최저기온은 -2도~6도, 낮 최고기온은 14~18도 분포를 보이겠다. 대부분 지역에서 낮 기온이 15도를 훌쩍 넘어서며 따뜻하겠지만, 아침과 낮의 기온 차가 15도 이상 벌어지는 등 널뛰기 기온을 보이겠다.

일요일인 22일 아침 최저기온은 4~9도, 낮 최고기온은 10~18도로 예상된다. 대체로 맑은 토요일과 달리 일요일은 흐린 날씨를 보이다가 오후부터 차차 맑아질 전망이다. 이날 오전(9시~낮 12시) 사이 광주와 전남 북부 지역에는 5㎜ 미만의 빗방울이 떨어질 것으로 기상청은 내다보고 있다.

건조한 날씨도 계속 이어지고 있다. 20일 오후 기준 구례, 보성, 여수, 광양, 순천 등 전남 동부권을 중심으로는 건조주의보가 발효된 상태다.

해안가 강풍도 철저히 대비해야 한다. 기상청은 21일 오후 흑산도·홍도를 시작으로, 밤에는 해남, 영암, 무안 등 전남 서남해안 곳곳에 강풍 예비특보를 내렸다. 서해 남부와 남해 서부 먼바다 등에는 풍랑 예비특보도 발효돼 항해나 조업하는 선박의 각별한 주의가 당부 된다.

기상청 관계자는 "낮엔 완연한 봄, 아침엔 겨울인 변덕스러운 날씨가 이어지면서 면역력 저하가 우려된다"며 "해안가의 거센 칼바람과 동부권의 건조한 대기 상황을 고려해 주말 나들이 안전사고에 유의해 달라"고 당부했다.





