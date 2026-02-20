김한정, 남양주시장 예비후보 등록…"교통혁명, 해본 사람이 책임질 것"

김한정 전 의원, 예비후보 등록 마치고 본격 선거전 돌입

경기 남양주시장 출마를 선언한 더불어민주당 김한정 전 국회의원이 예비후보 등록 첫날인 20일 남양주시선거관리위원회를 찾아 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거운동에 돌입했다. 김 예비후보는 이번 6월 지방선거에서 남양주시장 예비후보 가운데 첫 번째로 등록을 완료했다.

더불어민주당 김한정 전 국회의원이 예비후보 등록 첫날인 20일 남양주시선거관리위원회를 찾아 예비후보 등록을 하고 있다. 김한정 전 의원 제공 AD 원본보기 아이콘

김 예비후보는 등록 직후 "앞으로 100여 일간 펼쳐질 레이스는 남양주의 미래를 결정하는 중요한 시간"이라며 "시민 여러분의 기대와 염원을 가슴에 새기고 반드시 변화와 성과로 보답하겠다"고 밝혔다.

특히 교통 현안과 관련해 "진척 없는 교통혁명, 해 본 사람이 책임지고 속도를 내겠다"고 강조했다. 또한, "국회의원으로 일하며 남양주 교통 현안을 직접 해결해 온 경험과 중앙정부와의 협력 역량을 바탕으로 약속을 성과로 바꾸는 시정을 펼치겠다"고 말했다.

이어 "시민에게 다가가는 시정, 투명하고 깨끗한 시정, 시정 혁신을 이끄는 리더십으로 남양주를 확 바꾸겠다"고 밝혔다.

예비후보 등록을 마친 김 예비후보는 화도 지역 상가를 순방하며 상인들을 만나 현장의 목소리를 청취하며, 첫 공식 일정을 시작했다.

한편 김 예비후보는 제20·21대 국회의원을 지낸 재선 국회의원으로, 청와대 제1부속실장을 역임했다. 중앙정치와 행정을 두루 경험한 준비된 후보임을 내세우며 본격적인 선거 행보에 나섰다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



