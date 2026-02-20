본문 바로가기
李 '최측근' 김남준 사직…"계양을 보궐선거 출마"

송승섭기자

입력2026.02.20 17:06

김남준 청와대 대변인 20일 사직

김남준 청와대 대변인 연합뉴스

김남준 청와대 대변인 연합뉴스

김남준 청와대 대변인이 20일 인천 계양을 보궐선거에 출사표를 던졌다.


김 대변인은 이날 출입기자들과 만나 "6월에 예정된 인천 계양을 보궐선거에 출마하기 위해 사직하게 됐다"고 말했다. 계양을은 이 대통령의 국회의원 시절 지역구다.

김 대변인은 이 대통령이 성남시장·경기도지사일 때부터 함께해 온 최측근으로 꼽힌다. 2022년 대선에서는 이 대통령 캠프 대변인을 맡았고, 이 대통령이 더불어민주당 대표일 때는 당 대표실 정무조정부실장을 역임했다.


청와대에서는 이 대통령을 가까이서 보좌하는 제1부속실장에 임명됐으나, 소통 기능을 강화하기 위해 강유정 대변인과 공동 대변인을 맡아 일했다.


한편 인천 계양을에서 5선을 지낸 송영길 전 더불어민주당 대표는 이날 민주당 인천시당에 복당 신청서를 제출했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
