본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국방·외교

韓-加, 25일 '외교·국방 2+2 회담' 개최…비밀정보보호협정 체결도

손선희기자

입력2026.02.20 17:01

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

외교부는 오는 25일(현지시간) 캐나다 오타와에서 제2차 한국-캐나다 외교·국방(2+2) 장관회의를 개최한다고 20일 밝혔다. 조현 외교부 장관과 안규백 국방부 장관은 오는 24일부터 4일간 캐나다를 방문할 예정이다.


양국은 양자 관계 및 역내·국제 정세에 대해 의견을 교환하고, 양국 관계 발전 방향을 논의할 계획이라고 외교부가 전했다. 정부가 최대 60조원 규모의 '캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP)' 수주를 위해 총력전을 벌이는 상황에서 개최된 고위급 회담이어서 주목된다.

현지에서 2+2 장관 회담을 마친 뒤 한-캐나다 군사·국방 비밀정보보호협정 체결 및 공동 기자회견을 가질 예정이다.


한편 조 장관은 이번 일정을 계기로 오는 25일 별도 한-캐나다 외교장관회담도 갖는다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ] "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

아파트가 건어물 가게? 베란다 난간에 생선 '주렁주렁'에 이웃들 고통 호소

"2층·배달원 엘리베이터 타지 마세요" 아파트 경고문에 '발칵'

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

경로당 대신 호텔 뷔페 GOGO!…'할줌마 런치' 전성시대

"밀가루 담합 가격 폐기" 공정위, 20년 만에 '가격 재결정 명령' 초강수

새로운 이슈 보기