'농협만?' …담양 보조금 통장, 새마을금고도 OK

전남 담양군이 20일 담양MG새마을금고와 '보탬e(지방보조금관리시스템) 전용 계좌 및 카드' 도입 업무협약을 맺었다.

앞으로 전남 담양군 지방보조사업자들은 동네에서 친숙한 새마을금고에서도 손쉽게 보조금 전용 통장을 만들 수 있게 됐다.

담양군은 지방보조사업자의 이용 편의를 훌쩍 높이고 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 담양MG새마을금고와 '보탬e(지방보조금관리시스템) 전용 계좌 및 카드' 도입 업무협약을 맺었다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 올해 1월 1일부터 새롭게 개정돼 시행된 '지방보조금 관리기준'을 발 빠르게 반영한 결과다. 이에 따라 기존 군 금고인 농협과 광주은행에서만 발급이 가능했던 보조금 전용 계좌 개설 업무가 새마을금고로까지 대폭 확대됐다.

군 보조금을 지원받는 사업자들은 주거래 은행이나 가까운 금융기관을 고를 수 있는 선택의 폭이 넓어졌다. 덩달아 깐깐한 보조금 관련 업무 접근성과 편의성도 크게 올라갈 전망이다.

군은 지역 금융기관의 보조금 관리 참여가 늘어나면서 지역 내 자금이 핑핑 도는 선순환 효과도 가져올 것으로 기대하고 있다.

정철원 담양군수는 "지방보조사업자의 편의를 높이는 가려운 곳을 긁어주는 제도 개선을 꾸준히 추진하겠다"며 "지역 금융기관과의 끈끈한 협력을 통해 공익 실현과 지역경제 활성화에 든든하게 이바지하겠다"고 말했다.





