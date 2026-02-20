본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

홍지선 국토교통부 2차관 “가덕도신공항 차질없이 추진”

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.20 16:54

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가덕도신공항건설공단·신공항 예정지 방문, 추진현황 점검

홍지선 국토교통부 2차관이 가덕도신공항 건설 현장을 찾아 사업 추진 상황을 점검했다.


홍 차관은 20일 가덕도신공항건설공단(이사장 이윤상)을 방문하고 가덕도신공항 건설 예정지를 찾아 현장 여건을 살폈다.

이번 방문은 부지조성공사 재추진 방안 발표 이후 두 차례 입찰이 유찰된 상황에서 후속 추진 방안을 논의하고 인허가 및 보상 등 사업 전반을 점검하기 위해 이뤄졌다.

홍지선 국토교통부 2차관(앞줄 오른쪽에서 2번째)이 20일 가덕도신공항 건설 예정지를 방문해 사업 추진현황과 현장 여건을 점검하고 있다.

홍지선 국토교통부 2차관(앞줄 오른쪽에서 2번째)이 20일 가덕도신공항 건설 예정지를 방문해 사업 추진현황과 현장 여건을 점검하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

홍 차관은 건설공단에서 사업 현황을 보고받은 뒤 "2035년 개항은 국민과 한 약속"이라며 "차질 없는 사업 추진을 위해 철저히 관리해 나가겠다"고 힘줬다.


이어 대항전망대와 새바지항 등 신공항 예정지를 직접 둘러보며 공항의 안전과 품질 확보를 강조했다. 그는 "환경·재해 영향 등 다양한 위험 요인을 면밀히 검토해 철저히 대비해야 한다"고 말했다.


또 "생계의 터전을 상실하는 주민들에게 적정한 보상과 지원이 이뤄질 수 있도록 주민 목소리를 수시로 경청하고 추가적인 지원 방안도 마련해 나가야 한다"고 당부했다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ] "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

아파트가 건어물 가게? 베란다 난간에 생선 '주렁주렁'에 이웃들 고통 호소

"2층·배달원 엘리베이터 타지 마세요" 아파트 경고문에 '발칵'

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

경로당 대신 호텔 뷔페 GOGO!…'할줌마 런치' 전성시대

"밀가루 담합 가격 폐기" 공정위, 20년 만에 '가격 재결정 명령' 초강수

새로운 이슈 보기