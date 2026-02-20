홍지선 국토교통부 2차관 “가덕도신공항 차질없이 추진”

가덕도신공항건설공단·신공항 예정지 방문, 추진현황 점검

홍지선 국토교통부 2차관이 가덕도신공항 건설 현장을 찾아 사업 추진 상황을 점검했다.

홍 차관은 20일 가덕도신공항건설공단(이사장 이윤상)을 방문하고 가덕도신공항 건설 예정지를 찾아 현장 여건을 살폈다.

이번 방문은 부지조성공사 재추진 방안 발표 이후 두 차례 입찰이 유찰된 상황에서 후속 추진 방안을 논의하고 인허가 및 보상 등 사업 전반을 점검하기 위해 이뤄졌다.

홍지선 국토교통부 2차관(앞줄 오른쪽에서 2번째)이 20일 가덕도신공항 건설 예정지를 방문해 사업 추진현황과 현장 여건을 점검하고 있다. AD 원본보기 아이콘

홍 차관은 건설공단에서 사업 현황을 보고받은 뒤 "2035년 개항은 국민과 한 약속"이라며 "차질 없는 사업 추진을 위해 철저히 관리해 나가겠다"고 힘줬다.

이어 대항전망대와 새바지항 등 신공항 예정지를 직접 둘러보며 공항의 안전과 품질 확보를 강조했다. 그는 "환경·재해 영향 등 다양한 위험 요인을 면밀히 검토해 철저히 대비해야 한다"고 말했다.

또 "생계의 터전을 상실하는 주민들에게 적정한 보상과 지원이 이뤄질 수 있도록 주민 목소리를 수시로 경청하고 추가적인 지원 방안도 마련해 나가야 한다"고 당부했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



