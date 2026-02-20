의정부시, 26일 ‘태조 어진 의례’ 개최…역사적 정체성 되새긴다

의정부 태조 이성계 어진 완성

포럼부터 봉안제까지 3부 행사 열려

경기 의정부시는 (재)의정부문화재단이 주최하고 대한불교조계종 회룡사가 협력하는 '2026 의정부 태조 어진 의례'를 오는 26일 개최한다.

의정부시, ‘2026 의정부 태조 어진 의례’ 개최. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 총 3부로 진행되며, 역사문화포럼, 태조 어진 고유제, 태조 어진 봉안제가 차례로 진행될 예정이다.

1부 행사는 오후 1시부터 의정부시청 태조홀에서 열리며 '의정부 역사문화포럼: 조선 태조·태종 재회의 의미'를 주제로 진행된다. 포럼은 태조 이성계 어진 제작에 참여한 권오창 화백의 의정부 태조 어진 제작 완료 보고로 시작되며, 의정부의 태조 어진의 의미를 조명하는 발제 및 토론이 이어질 예정이다.

발제에는 성균관대학교 박물관 지요환 학예사 등 3명이 참여하며, 토론에는 조선시대사학회 이왕무 회장 등이 참여해 토론과 질의응답을 진행할 예정이다.

2부는 의정부시청 본관 입구에서 진행되며, 의정부 태조 어진 봉안을 알리는 고유제가 시작된다. 고유제는 중대한 일을 시작하거나 마친 뒤, 그 사실을 신명이나 선현께 정중히 아뢰는 전통 의례다. 이번 고유제는 마침내 제작된 의정부 태조 어진을 기념하는 뜻깊은 자리다.

왕의 어진을 봉안할 때 사용하는 가마인 신연을 통해 어진을 고유제상 앞에 봉안하고 헌관들이 술을 올리는 절차에 따라 고유제를 지내게 된다.

고유제가 끝난 뒤 어진은 회룡사로 이동하고 3부 행사가 이어진다. 3부는 대한불교조계종 회룡사 대웅전에서 태조 어진을 봉안하는 봉안제로 마무리된다.

봉안제는 조선을 건국한 태조 이성계의 어진을 사찰에 정중히 모시는 의식으로, 의정부의 역사적 정체성을 되새기는 뜻깊은 자리다. 사찰은 신성한 공간으로서 왕실 어진을 봉안하는 전통이 있었으며, 어진을 보호하고 예를 갖춰 모시기에 적합한 공간으로 여겨져 왔다.

한편, '2026 의정부 태조 어진 의례'에 참석을 희망하는 시민은 자유롭게 행사 당일에 현장 참여가 가능하며, 자세한 사항은 의정부문화재단 누리집에서 확인할 수 있다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>