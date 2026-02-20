LG에너지솔루션, 총 4000억 규모 회사채 발행

4번째로 2·3·5·10년물로 구성
LG에너지솔루션 은 20일 회사채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 밝혔다.
LG에너지솔루션은 스텔란티스와의 캐나다 합작법인 '넥스트스타 에너지(NextStar Energy)'를 100% 자회사로 전환했다. LG에너지솔루션 캐나다 '넥스트스타 에너지' 공장 전경. LG에너지솔루션
LG에너지솔루션이 원화 회사채를 발행하는 것은 이번이 네 번째다. 이번 회사채는 2년물, 3년물, 5년물, 10년물로 구성돼 있으며 발행 신고금액은 총 4000억원 규모다.
오는 24일 기관투자자를 대상으로 한 수요예측을 실시할 예정이며 결과에 따라 증액 발행을 검토할 계획이다. 발행가액, 확정 이자율 등 구체적 요건은 수요 예측 결과에 따라 결정된다.
LG에너지솔루션은 지난 2023년 1조원 규모의 첫 회사채 발행을 시작으로 매년 안정적인 발행 기조를 이어가고 있다.
한편, LG에너지솔루션은 국내 신용평가사로부터 신용등급 AA0(안정적) 평가를 받았다.
