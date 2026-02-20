본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

LG에너지솔루션, 총 4000억 규모 회사채 발행

이현주기자

입력2026.02.20 16:17

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

4번째로 2·3·5·10년물로 구성
기관투자자 대상 수요 예측 실시 예정

LG에너지솔루션 은 20일 회사채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 밝혔다.


LG에너지솔루션은 스텔란티스와의 캐나다 합작법인 '넥스트스타 에너지(NextStar Energy)'를 100% 자회사로 전환했다. LG에너지솔루션 캐나다 '넥스트스타 에너지' 공장 전경. LG에너지솔루션

LG에너지솔루션은 스텔란티스와의 캐나다 합작법인 '넥스트스타 에너지(NextStar Energy)'를 100% 자회사로 전환했다. LG에너지솔루션 캐나다 '넥스트스타 에너지' 공장 전경. LG에너지솔루션

AD
원본보기 아이콘

LG에너지솔루션이 원화 회사채를 발행하는 것은 이번이 네 번째다. 이번 회사채는 2년물, 3년물, 5년물, 10년물로 구성돼 있으며 발행 신고금액은 총 4000억원 규모다.

오는 24일 기관투자자를 대상으로 한 수요예측을 실시할 예정이며 결과에 따라 증액 발행을 검토할 계획이다. 발행가액, 확정 이자율 등 구체적 요건은 수요 예측 결과에 따라 결정된다.


LG에너지솔루션은 지난 2023년 1조원 규모의 첫 회사채 발행을 시작으로 매년 안정적인 발행 기조를 이어가고 있다.


한편, LG에너지솔루션은 국내 신용평가사로부터 신용등급 AA0(안정적) 평가를 받았다.




이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ] "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

아파트가 건어물 가게? 베란다 난간에 생선 '주렁주렁'에 이웃들 고통 호소

"2층·배달원 엘리베이터 타지 마세요" 아파트 경고문에 '발칵'

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

경로당 대신 호텔 뷔페 GOGO!…'할줌마 런치' 전성시대

"밀가루 담합 가격 폐기" 공정위, 20년 만에 '가격 재결정 명령' 초강수

새로운 이슈 보기