LG에너지솔루션, 총 4000억 규모 회사채 발행

4번째로 2·3·5·10년물로 구성

기관투자자 대상 수요 예측 실시 예정

LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 401,500 전일대비 2,000 등락률 -0.50% 거래량 218,888 전일가 403,500 2026.02.20 15:30 기준 관련기사 '멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등수출 역대 최대지만 상위 10대 비중 쏠림도 최고코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close 은 20일 회사채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 밝혔다.

LG에너지솔루션은 스텔란티스와의 캐나다 합작법인 '넥스트스타 에너지(NextStar Energy)'를 100% 자회사로 전환했다. LG에너지솔루션 캐나다 '넥스트스타 에너지' 공장 전경. LG에너지솔루션 AD 원본보기 아이콘

LG에너지솔루션이 원화 회사채를 발행하는 것은 이번이 네 번째다. 이번 회사채는 2년물, 3년물, 5년물, 10년물로 구성돼 있으며 발행 신고금액은 총 4000억원 규모다.

오는 24일 기관투자자를 대상으로 한 수요예측을 실시할 예정이며 결과에 따라 증액 발행을 검토할 계획이다. 발행가액, 확정 이자율 등 구체적 요건은 수요 예측 결과에 따라 결정된다.

LG에너지솔루션은 지난 2023년 1조원 규모의 첫 회사채 발행을 시작으로 매년 안정적인 발행 기조를 이어가고 있다.

한편, LG에너지솔루션은 국내 신용평가사로부터 신용등급 AA0(안정적) 평가를 받았다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>