저평가 해소 이후 선별 전략 필요...바구니에 담아둘 종목 찾았다면

국내 증시의 주가순자산비율(PBR)이 2배에 근접하며 구조적 저평가가 상당 부분 해소됐다는 분석이 나왔다. 이달 들어 은행·소매·보험·건설 등 내수 업종이 반도체보다 강한 흐름을 보였는데, 저평가 인식과 상법 개정 기대가 맞물리며 주주환원 정책에 대한 기대가 주가에 반영됐다는 평가다. 과거에도 코스피 PBR 2배는 제한적인 시기에만 도달했던 만큼, 현재 수준은 의미 있는 구간으로 해석된다.

다만 내수 업종의 밸류에이션이 일정 부분 정상화된 만큼, 향후에는 단순 저PBR보다 수익성까지 함께 고려한 선별 전략이 필요하다는 조언이다. 반도체와 조선은 실적 개선이 뚜렷한 반면 밸류에이션 부담이 있고, 철강·에너지·유통은 저평가에도 수익성 한계가 지적된다. 반대로 증권, 유틸리티, 화장품·의류, 자동차, 건설 등은 수익성 대비 여전히 낮은 PBR을 기록해 상대적 매력이 남아 있다는 분석이다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, 연 5%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 213,000 전일대비 1,000 등락률 -0.47% 거래량 324,090 전일가 214,000 2026.02.23 10:48 기준 관련기사 코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발분위기 좋을 땐 자금력이 경쟁력? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로'멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등 전 종목 시세 보기 close , 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 200 등락률 -0.68% 거래량 2,043,684 전일가 29,500 2026.02.23 10:48 기준 관련기사 종목 잘 골랐다면 투자금 넉넉하게 마련해야...연 5%대 금리로 4배까지수익 키우려면 종목은 물론 투자금 규모도 중요! 4배까지 쓸 수 있다면?똑같은 기회인데 수익이 다르다? 자금 운용 규모가 클수록 유리한데 전 종목 시세 보기 close , 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,231,000 전일대비 11,000 등락률 -0.89% 거래량 101,124 전일가 1,242,000 2026.02.23 10:48 기준 관련기사 코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발'멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극 전 종목 시세 보기 close , 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 620,000 전일대비 23,000 등락률 -3.58% 거래량 79,005 전일가 643,000 2026.02.23 10:48 기준 관련기사 코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발'멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등코스닥 급등에 '매수 사이드카' 발동…코스닥150선물, 6%대↑ 전 종목 시세 보기 close , 현대힘스 현대힘스 460930 | 코스닥 증권정보 현재가 19,300 전일대비 660 등락률 -3.31% 거래량 389,329 전일가 19,960 2026.02.23 10:48 기준 관련기사 [특징주]현대힘스, HD현대重·미포 합병에 역할 커지나…군함 블록제조 기대 기회가 왔는데 ‘실탄’이 부족하다? 연 4%대 최저금리로 투자금을 4배까지![특징주]현대힘스, 매각 본격화…14%대↑ 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>