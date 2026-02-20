본문 바로가기
장학금도 '성과급'이야?… 경남정보대 'Energy UP! KIT' 성과형 장학금 수여식

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.20 15:40

성적우수·수상자·자격증 취득 49명에 장학금

장학금도 '성과급' 방식으로?


경남정보대학교가 에너지신산업 분야 우수 인재 49명에게 성과형 장학금을 수여했다.

경남정보대학교(총장 김태상) 에너지신산업 혁신융합대학사업단은 최근 'Energy Up! KIT 에너지신산업 혁신융합대학 성과형 장학금 수여식'을 열고 재학생 49명에게 장학금을 전달했다고 20일 알렸다.

경남정보대가 'Energy UP! KIT' 성과형 장학금 수여식을 하고 있다.

경남정보대가 'Energy UP! KIT' 성과형 장학금 수여식을 하고 있다.

이번 장학금은 사업 참여 재학생 가운데 우수한 학업 성적을 거둔 학생과 각종 대회 수상자, 국가자격증 취득자 등 성과를 낸 학생들을 대상으로 수여됐다.


사업단은 성적뿐 아니라 자격증 취득, 대외 경진대회 참가 등 전공 역량 강화와 자기주도적 도전 활동을 종합 평가해 대상자를 선정했다. 행사에서는 장학증서 수여와 함께 학생들의 노력을 격려하는 시간도 마련됐다.


김봉수 단장은 "성과형 장학금은 학생들의 도전과 성장을 응원하기 위한 제도"라며 "전공 역량과 취업 경쟁력을 높일 수 있는 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"고 말했다.

경남정보대학교 에너지신산업 혁신융합대학사업단은 신재생에너지와 전기·화공·신소재·환경 분야를 아우르는 융합 교육을 통해 산업 수요 맞춤형 인재를 양성하고 있다. 해외 현장탐방, 비교과 프로그램, 산학연계 활동 등 지원 체계도 운영 중이다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
