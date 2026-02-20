김미경 고양시의원, 의정감시단 10주년 기념 ‘우수시의원상’ 수상

고양시의회 김미경 건설교통위원장

"시민의 눈높이서 현안 끝까지 점검하겠다"

경기 고양특례시의회 김미경 건설교통위원장은 20일 고양시의정감시단 창립 10주년을 맞아 열린 2026년도 우수시의원 상패 수여식에서 우수의원으로 선정돼 상패를 받았다. 행사는 고양특례시의회에서 진행됐으며, 상패 전달식과 함께 지역 현안을 주제로 한 좌담회도 이어졌다.

김미경 건설교통위원장. 고양시의회 제공

김 의원은 "의정활동의 기준은 시민의 삶"이라며 "조례 제·개정, 예산 심의, 행정사무감사 과정에서 시민의 시선으로 현장을 점검하고 생활 속 불편을 줄이는 데 집중해 왔다"고 밝혔다.

이어 "의정감시단의 모니터링은 지방의회의 투명성과 책임성을 높이는 시민 참여의 중요한 축"이라며 "앞으로도 시민이 체감하는 변화를 성과로 보여드리겠다"고 말했다.

고양시의정감시단은 지난 10년간 지방의회의 입법 활동과 예산 심의 과정을 모니터링하고, 시민 의견을 의정활동에 반영하기 위한 활동을 이어왔다. 감시단은 매년 정례적인 의정 평가와 모니터링을 통해 의회의 책임성과 공개성을 높이는 데 기여해 왔다.

전달식 이후 진행된 현안 좌담회에서는 의정감시단과 수상 의원들이 시민 생활과 직결된 의제를 놓고 의견을 나눴다. 논의는 ▲지역 경제를 체감형으로 살리는 방안 ▲대중교통·도로망 등 교통 인프라 개선 과제 ▲돌봄·취약계층 지원 등 시민 복지의 실효성 제고를 중심으로 진행됐으며, 무엇보다 시민의 문제 제기가 의회 의제로 빠르게 연결될 수 있도록 소통 방식을 어떻게 더 촘촘히 만들지에 대한 대화가 이어졌다.

아울러 감시단의 지난 모니터링 경험을 바탕으로 향후 10년 동안 어떤 분야를 중점 점검할지, 그리고 의회와 시민사회가 어떻게 협력해야 실질적 변화로 이어지는지에 대해서도 폭넓은 공감대가 형성됐다.

김 의원은 "앞으로 10년은 시민 참여가 더 깊이 제도와 실행으로 연결되는 시간이 되어야 한다"며 "건설교통위원장으로서 시민의 이동권과 안전, 생활 인프라를 중심에 두고 의정감시단과도 긴밀히 소통해 책임 있는 의정활동을 이어가겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자



