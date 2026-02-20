이성권 "張, 부정선거론자·윤어게인 천명…국민평가 끝나"

이성권 국민의힘 의원은 20일 장동혁 대표의 윤석열 전 대통령 1심 선고 관련 입장 표명에 대해 "장 대표 체제에 대한 국민의 평가는 이미 끝났다"면서 "오늘 '국민과의 전쟁'을 선포한 것이나 다름없다"고 말했다.

이 의원은 이날 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "부정선거 음모론자들에 대한 단절 요구를 현 선거 시스템에 문제가 있다고 받아치는 모습은 스스로를 '부정선거론자'이자 '윤어게인'이라 천명한 것"이라며 이같이 밝혔다. 이 의원은 당내 소장파 모임인 '대안과 미래' 간사를 맡고 있다. 다만 이번 기자회견은 이 의원 개인 명의로 이뤄졌다.

이 의원은 "보수는 '법치주의'를 최우선 가치로 삼고 '남 탓'이 아닌 '책임'을 우선시한다"면서 "(장 대표의 기자회견은) 사법부의 결정을 인정하지 않는 모습으로, 반헌법적 비상계엄에 대한 '책임'을 '남 탓'으로 돌리는 모습으로 국민 앞에 '보수정당'이라 말할 수 없다"고 했다.

이어 이 의원은 "장 대표 취임 후 당 지지율은 20% 초반에 갇혀있다. 국민의 평가는 이미 끝났다"면서 "절대다수 국민이 요구하는 윤어게인과의 절연을 당 분열로 받아들이고 '단호하게 절연해야 할 대상은 오히려 그들'이라는 장 대표의 말은 국민과 절연하겠다는 것"이라고 지적했다.

이 의원은 "오늘 회견에 대해 국민 앞에 고개 숙여 사과하라"라며 "국민과 싸우는 당 대표가 설 곳은 어디에도 없다"고 했다.

한편 이 의원은 기자회견 뒤 기자들과 만나 '장 대표 체제에 대한 국민의 평가는 끝났다'라는 발언이 대표직 사퇴를 거론하는 것이냔 질문에는 "사퇴 문제를 거론하는 것은 현재 시점에선 바람직하지 않아 (해당 표현을) 쓰지 않았다"면서 "그러나 국민의 마음엔 장 대표가 지휘하는 국민의힘에 대한 신뢰도가 회복 불능상태에 빠진 것이 아닌가 판단한다"고 했다.

이 의원은 아울러 '대안과 미래' 차원의 집단행동 가능성에 대해선 "아직은 때가 아니라고 보고 있지만, 시간이 조금 지나면 대안과 미래뿐 아니라 개별 의원들도 심각하게 받아들이게 될 것"이라면서 "어떤 형태로든 분출될 것으로 본다"고 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



