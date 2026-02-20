본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

'尹 무기징역'에 불붙은 사면법 논의…與 "신속 통과" vs 野 "위헌"

지혜진기자

입력2026.02.20 14:55

시계아이콘01분 05초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

與, 사면금지법 속도…이르면 2월 국회 내 처리
법사위 소위서 논의
野 "사면법서 대상 제한할 수 없어...헌법 파괴"

윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의로 1심에서 법정 최고형인 사형이 아닌 무기징역을 선고받자 더불어민주당 등 여권에서는 윤 전 대통령이 향후 사면·복권되는 것을 막기 위한 사면법 개정에 속도를 내고 있다.


정청래 민주당 대표는 20일 최고위원회의에서 "내란범에게는 사면을 제한하는 사면 금지법도 신속하게 통과시키겠다"고 말했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

민주당은 윤 전 대통령 1심 선고 이후 사면법 개정에 속도를 내고 있다. 박수현 민주당 수석대변인도 이날 최고위원회의 후 기자들과 만나 사면금지법을 2월 국회 안에 통과시킬 가능성도 있다고 말했다. 박 수석대변인은 "(윤 전 대통령이) 사면돼선 절대 안 된다는 게 국민 눈높이"라며 "당에서는 국민의 분노와 소망을 담아 사면법을 우선 처리 대상에 올리게 됐다"고 설명했다.

국회 법제사법위원회도 곧장 관련 논의에 돌입했다. 법안심사제1소위원회는 이날 안건으로 사면법 개정안을 올리고 법 개정을 논의한 것. 법사위 여당 간사이자 법안심사1소위원장인 김용민 의원은 "사면금지법을 통과시켜 내란죄를 끝까지 단죄해야 한다. 민주주의와 헌법을 유린한 죄의 무게는 결코 가볍지 않다"며 "그렇기에 어떤 사정이나 명분으로도 면죄부가 주어져서는 안 된다"고 했다.


다만 국민의힘은 특정 범죄에 한해 대통령의 사면권을 제한하는 게 위헌 소지가 있다며 반발할 것으로 예상된다. 민주당과 조국혁신당 등 범여권이 추진하는 사면법 개정안은 형법상 내란·외환죄 등 헌정질서를 위협하는 중대 범죄를 사면 대상에서 제외하는 게 핵심이다.


나경원 국민의힘 의원은 이날 법안소위에서 "사면법에서 규정하는 건 사면의 종류, 사면의 절차만을 규정하고 있다. 사면법으로 사면 대상에 해당하는 죄라든지 사람은 제한할 수 없다"며 "민주당이 예고하는 (사면금지법은) 분명 위헌적인 또 다른 헌법 파괴"라고 지적했다.

이에 김기표 민주당 의원은 "내란·외환죄에 있어서는 적어도 대통령 권한으로 행사했던 것보단 더 엄격하게 (사면권을) 행사해야 한다는 게 지금 시대가 요구하는 것"이라고 반박했다.


이날 기준 국회 의안정보시스템에는 여야 의원이 각각 발의한 총 26개의 사면법 개정안이 올라와 있다. 주로 내란·외환 등 특정 범죄로 유죄 판결을 받은 사람에 대한 특별 사면을 제한하자는 내용이다. 이 가운데 국민의힘 소속인 김민전·주진우 의원 등이 발의한 개정안은 과거 조국 조국혁신당 대표를 겨냥해 입시비리 등 권력형 범죄에 한해 사면·복권을 제한하자는 게 골자다.





지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ] "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

아파트가 건어물 가게? 베란다 난간에 생선 '주렁주렁'에 이웃들 고통 호소

"2층·배달원 엘리베이터 타지 마세요" 아파트 경고문에 '발칵'

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

경로당 대신 호텔 뷔페 GOGO!…'할줌마 런치' 전성시대

"밀가루 담합 가격 폐기" 공정위, 20년 만에 '가격 재결정 명령' 초강수

새로운 이슈 보기