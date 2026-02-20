"엔비디아, 오픈AI 투자 1000억달러→300억달러 축소"

다년간 투자 파트너십에서 단순 지분 투자로

규모 줄어도 엔비디아 역대 최대 투자액

당초 1000억달러(약 144조6800억원) 규모로 예정됐던 엔비디아의 오픈AI 투자액이 300억달러로 대폭 줄어든 것으로 나타났다. 1000억달러와 함께 추진했던 다년간 투자 파트너십도 단순 지분 투자로 전환한다.

19일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)는 소식통을 인용해 엔비디아와 오픈AI가 지분 투자 최종 협상 단계에 있으며, 이르면 이번 주말 투자를 마무리할 예정이라며 이같이 보도했다.

소식통들은 오픈AI가 이번 투자를 통해 확보한 자본의 상당 부분을 엔비디아 하드웨어에 재투자할 예정이지만, 지난해 9월 발표했던 1000억달러 규모 다년간 투자 파트너십은 진행하지 않을 것이라고 전했다.

지난해 9월 양사는 엔비디아가 10차례에 걸쳐 오픈AI에 100억달러씩, 총 1000달러를 투자하고 오픈AI는 이 자금으로 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU) 등 인공지능(AI) 칩을 대량 구매하게 될 계획이라고 밝혔다.

당시 시장은 AI 열풍의 주인공인 두 회사의 동맹을 환영했다. 몇주 뒤 엔비디아의 시가총액이 5조달러를 넘어서는 데도 투자 계획이 영향을 미쳤다는 평가가 있었다. 동시에 엔비디아의 투자금이 다시 엔비디아의 칩 구매에 쓰이는 순환 거래 구조와 AI 버블에 대한 우려도 나왔다. 그러나 이 합의는 의향서 단계에 그쳐 정식 계약에 이르지 못했다.

앞서 로이터 통신은 오픈AI가 엔비디아의 최신 AI 칩 성능에 불만을 품고 대체 칩 확보를 추진해왔다고 보도했다. 월스트리트저널(WSJ)은 엔비디아 내부에서 오픈AI의 사업 방식에 대한 회의론이 커져 투자를 보류했다고 밝혔다. 다만 양사 최고경영자(CEO)들이 직접 나서서 이러한 보도 내용을 부인하며 불화설을 일축했다.

당초 계획보다 규모가 줄었으나, 이번 오픈AI 출자액은 엔비디아의 역대 투자 중 가장 큰 규모다. 지난해 발표한 칩 설계업체 그록(Grok)에 대한 기술 라이선스 계약(200억달러)이나 오픈AI 경쟁사인 앤트로픽에 대한 투자(100억달러)를 크게 웃돈다.

오픈AI는 엔비디아 외에도 아마존, 소프트뱅크, 아랍에미리트(UAE) 국영 펀드 MGX, 마이크로소프트(MS) 등과 투자 유치 협상을 진행하고 있다. 소식통들에 따르면 소프트뱅크는 300억달러, 아마존은 최대 500억달러를 투자할 것으로 보인다. 오픈AI는 이번 투자 라운드에서 1000억달러 이상을 조달해 기업 가치가 8300억달러에 달할 것으로 전망된다.

오픈AI는 투자자들에게 2030년까지 엔비디아, 아마존, MS 등으로부터 조달하는 것을 포함해 컴퓨팅 자원에 약 6000억달러를 투입할 계획이라고 설명했다고 소식통은 전했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>