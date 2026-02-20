김천시, 시민 중심의 체감형 민원 행정서비스 구현

2026년 민원서비스개선 위한 온라인 설문조사

경북 김천시가 2월 20일부터 3월 11일까지 20일간, 국민권익위원회 온라인 소통 플랫폼인 '국민생각함'을 통해 '민원제도 및 서비스 개선에 대한 의견 수렴'을 실시한다고 밝혔다.

이번 의견 수렴은 시민들이 일상에서 겪는 민원 서비스의 불편함을 생생하게 듣고 이를 바탕으로 향후 우리 시 민원 행정의 개선 방향을 설정하기 위해 기획되었으며, 수렴된 제안은 '2026년 민원 제도 및 서비스 개선 대책' 수립의 핵심 자료로 활용될 예정이다.

경북 김천시가 시민 중심의 체감형 민원 행정서비스 구현을 위해 시민들의 소중한 의견을 듣는 소통의 장을 마련한다.김천시청 전경/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

설문조사는 김천시민이라면 누구나 참여할 수 있으며, 주요 내용은 '민원 서비스 주요 이용 경로', '이용 과정 중 불편 사항', '우선 개선해야할 과제', '자유 제안'으로 이뤄져 있다.

참여를 원하는 시민은 국민신문고 국민생각함에서 '김천'을 검색하면 설문을 찾을 수 있으며, 별도 회원가입의 번거로움 없이, 카카오·네이버 등 간편인증이나 휴대폰 본인확인만으로도 간단하게 설문에 참여할 수 있다.

시 관계자는 "우리 시는 더 나은 민원 서비스 제공을 위해 매년 시민의 목소리에 귀를 기울이고 있다"라며 "시민 여러분이 주시는 작은 아이디어 하나가 김천시 민원 서비스의 큰 변화를 만드는 밑거름이 되는 만큼 많은 참여를 부탁드린다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>