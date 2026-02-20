원안위, 경기소재 병원 방사성폐기물 분실사건 조사 착수

지난 1월 15일 제 229회 원자력안전위원회 회의를 진행하고 있다. 2026.1.15 원자력안전위원회. AD 원본보기 아이콘

원자력안전위원회는 20일 경기 화성시 소재 A병원으로부터 방사성폐기물 일부가 분실됐다는 보고를 받고 사건 조사에 착수했다고 밝혔다.

A병원은 지난해 9월 치료용 선형 가속기의 사용을 중단하고 이를 폐기하기 위해 분해한 뒤 자체 처분을 위해 보관 중이었으나, 방사성폐기물에 해당하는 일부가 분실됐음을 인지하고 이날 원안위와 한국원자력안전기술원(KINS)에 보고했다. 선형 가속기란 고주파 전자기파를 활용해 X선을 발생시켜 치료에 활용하는 장비를 말한다.

A병원에 따르면 분실된 방사성폐기물의 표면선량률(1cm 떨어진 지점에서 측정)은 시간당 0.2~0.9 μSv(마이크로시버트)다. 이러한 방사선량률은 통상적으로 방사성폐기물로부터 1m 떨어진 지점에서 측정했을 때 자연방사선 수준에 해당한다.

원안위는 A병원에 즉시 KINS 전문가를 파견해 사건 조사를 시작했으며, 현장 조사를 통해 상세 경위와 원자력 안전 법령 위반 여부 등을 확인할 계획이라고 밝혔다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>