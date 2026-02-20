익스트림, 오프라인 액티비티 행사 성료...제품이 아닌 ‘실제 경험’을 제공

스포츠 뉴트리션 브랜드 익스트림이 제품 기능 중심의 기존 건강기능식품 마케팅에서 벗어나 '실제 경험'을 전면에 내세운 오프라인 액티비티 행사를 선보이며 차별화에 나섰다.

익스트림은 지난 18일 서울 성북구 칸 스튜디오에서 참여형 오프라인 프로그램 '경찰과 도둑' 행사를 개최하고 이를 성황리에 마무리했다고 밝혔다. 이번 행사는 연예인이 '경찰' 역할을, 일반 참가자가 '도둑' 역할을 맡아 직접 뛰고 쫓는 방식으로 진행됐으며, 총 상금 1,000만 원이 걸려 현장 긴장감을 높였다.

행사에는 김민경을 비롯해 리센느, 미남재형, 레디, 윤비, 나다, 김민아, 이근호, 백지훈 등 다양한 분야의 연예인이 참여했다. 참가자들은 단순 관람이 아닌 직접 전략을 세우고 몸을 움직이는 방식으로 프로그램에 몰입했으며, 일부 일반 참가자들은 "브랜드 행사라기보다 하나의 콘텐츠를 체험한 느낌이었다"는 반응을 보였다고 회사 측은 전했다.

건강기능식품 업계에서 대규모 오프라인 액티비티를 전면에 내세운 사례는 드물다는 평가다. 그간 업계 마케팅이 제품 기능성과 가격 혜택 중심으로 전개돼 왔다면, 익스트림은 '경험' 자체를 브랜드 메시지로 설정했다는 점에서 차별화를 시도했다는 설명이다.

익스트림은 단순히 건강기능식품을 판매하는 브랜드를 넘어 소비자의 일상에 '움직임'과 '에너지'를 제안하는 브랜드로 확장하겠다는 전략을 밝혔다. 제품을 통해 활력을 보충하는 데 그치지 않고, 실제 활동성을 깨우는 경험을 제공하겠다는 취지다.

이번 행사는 자사 기획전 '익절'과 연계해 마케팅과 판매를 동시에 설계했다. 오프라인에서 형성된 브랜드 경험을 23일부터 27일까지 5일간 진행되는 빅 프로모션으로 연결했다는 설명이다.

'익절' 기획전에서는 최대 88% 할인, 랜덤 박스, 신규 회원 대상 커피 기프티콘 1잔 증정, 구매 금액대별 사은품, 구매왕 이벤트, 쿠폰팩 지급 등 다양한 혜택을 제공한다.

한편 익스트림은 아르기닌, 블랙마카, 올인원 포 맨(종합비타민) 등을 선보이고 있는 스포츠 뉴트리션 브랜드로, 가수 김종국이 4년 연속 브랜드 모델로 활동 중이다. 또한 대한장애인협회, 러너 심진석, 보디빌더 우형재, 비치발리볼 신지은, 클라이밍 성한아름 선수 등 다양한 분야를 후원하며 건강한 라이프스타일 확산에 나서고 있다.





