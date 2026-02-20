닷새간 이어진 설 연휴…순천에 14만 명 다녀가

정원·골목·숙소·식탁 이어진 체류형 도시의 힘

명절이면 늘 고향과 공항, 터미널로 향하던 사람들의 발길이 올 설 명절에는 다른 방향을 택했다. 빠르게 이동하고, 많이 보고, 곧 떠나는 대신 한 도시 안에 천천히 머무는 선택. 그 목적지 중 하나가 순천이었다.

순천시 캐릭터인 ‘루미’와 ‘뚱이’와 사진촬영. 순천시 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 14일부터 18일까지 닷새간 약 14만 명이 순천을 찾았다. 하지만 이 숫자가 말해주는 건 단순한 방문객 증가가 아니다. 도시가 소비되는 방식이 달라졌다는 신호에 가깝다.

순천만국가정원에는 7만 명이 넘는 사람들이 들어섰다. 꽃과 정원을 배경으로 사진만 남기고 떠나는 대신, 벤치에 앉아 시간을 보내고 아이들과 잔디를 거닐었다.

낙안읍성에서는 돌담길을 천천히 걸으며 전통 마을의 공기를 느꼈고, 송광사와 선암사에서는 명절의 북적임 대신 고요를 택했다.

도시 외곽의 자연과 도심의 골목은 자연스럽게 연결됐다. 낮에는 정원을 걷고, 저녁에는 원도심 식당에서 식사하고, 밤에는 숙소에서 머무르며 다음 날 일정을 고민하는 식이다.

실제로 설 연휴 기간 관광호텔 가동률은 90%를 넘어섰다. 숙박이 늘자 카페와 음식점, 소규모 상점까지 매출이 함께 뛰었다. '보고 가는 도시'에서는 어려웠던 풍경이다.

이번 연휴의 또 다른 변화는 체류 콘텐츠의 인기였다. 에코촌과 정원 워케이션 프로그램 이용률이 크게 늘었다. 일과 쉼을 결합하거나, 자연 속에서 하루를 온전히 보내는 방식이 선택받은 것이다. 명절이 이동의 스트레스가 아니라 회복의 시간이 되는 순간이었다.

순천은 화려한 이벤트로 사람을 모으기보다, 도시의 속도를 낮추는 방식으로 사람을 붙잡았다. 빠른 일정표 대신 여백이 있는 여행, 북적이는 관광지 대신 숨 고를 수 있는 공간으로 전환이 적중한 셈이다.

순천 한 시민은 "이번 연휴 순천은 빠르게 소비되는 관광지가 아닌, 여유 있게 머물며 회복하는 도시로서의 가능성을 보여줬다"며 "관광이란 옷에 걸맞는 순천만의 색깔을 보여줄 준비가 필요하다"고 밝혔다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>