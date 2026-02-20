전남대, 역사 스토리텔러 '썬킴' 초청 여순사건 특강

지난 11일 전남대가 역사 스토리텔러 '썬킴'을 초청해 '비극의 시작점, 1948년 그날에는 무슨 일이 있었나' 여순사건 특강을 진행했다. 전남대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

전남대학교는 여순사건의 역사적 의미를 되새기기 위해 마련한 '여순사건 특강'을 진행했다고 20일 밝혔다.

지난 11일 역사 스토리텔러 '썬킴'을 초청해 진행한 두 번째 강연 '비극의 시작점, 1948년 그날에는 무슨 일이 있었나'에는 지역민 200여 명이 참석했다. 1차와 2차 강연을 합쳐 총 500여 명의 시민이 행사장을 찾아, 여순사건이 한국 현대사에 남긴 상흔과 진실에 대한 깊은 관심을 입증했다.

이날 특강에서 썬킴 강사는 여순사건을 바라보는 왜곡된 시각을 정면으로 반박했다. 그는 "일부에서는 제주 4·3과 여순사건을 남로당원이 주도한 반란이라 주장하지만, 실제 남로당원은 극소수였으며 그들이 주도했다는 증거 또한 없다"고 강조했다.

이어 "비극의 핵심은 국군의 토벌과 진압 과정에서 무고한 희생이 대거 발생했다는 점"이라며 "국민에게 총부리를 돌리는 군대는 더 이상 국민의 군대가 아니다. 그런 권력은 국민의 힘으로 바로잡아야 한다"고 역설했다

한편, 전남대학교는 여순사건의 체계적인 연구를 위해 '여수학연구원'을 운영하고 있다. 연구원은 지금까지 여덟 차례의 학술 심포지엄을 비롯해 지역민 대상 강연회와 전시회를 개최하며, 여순사건의 진실 규명과 지역학 정립에 앞장서고 있다.





