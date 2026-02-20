본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

전남대, 역사 스토리텔러 '썬킴' 초청 여순사건 특강

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.02.20 15:57

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
지난 11일 전남대가 역사 스토리텔러 '썬킴'을 초청해 '비극의 시작점, 1948년 그날에는 무슨 일이 있었나' 여순사건 특강을 진행했다. 전남대학교 제공

지난 11일 전남대가 역사 스토리텔러 '썬킴'을 초청해 '비극의 시작점, 1948년 그날에는 무슨 일이 있었나' 여순사건 특강을 진행했다. 전남대학교 제공

AD
원본보기 아이콘

전남대학교는 여순사건의 역사적 의미를 되새기기 위해 마련한 '여순사건 특강'을 진행했다고 20일 밝혔다.


지난 11일 역사 스토리텔러 '썬킴'을 초청해 진행한 두 번째 강연 '비극의 시작점, 1948년 그날에는 무슨 일이 있었나'에는 지역민 200여 명이 참석했다. 1차와 2차 강연을 합쳐 총 500여 명의 시민이 행사장을 찾아, 여순사건이 한국 현대사에 남긴 상흔과 진실에 대한 깊은 관심을 입증했다.

이날 특강에서 썬킴 강사는 여순사건을 바라보는 왜곡된 시각을 정면으로 반박했다. 그는 "일부에서는 제주 4·3과 여순사건을 남로당원이 주도한 반란이라 주장하지만, 실제 남로당원은 극소수였으며 그들이 주도했다는 증거 또한 없다"고 강조했다.


이어 "비극의 핵심은 국군의 토벌과 진압 과정에서 무고한 희생이 대거 발생했다는 점"이라며 "국민에게 총부리를 돌리는 군대는 더 이상 국민의 군대가 아니다. 그런 권력은 국민의 힘으로 바로잡아야 한다"고 역설했다


한편, 전남대학교는 여순사건의 체계적인 연구를 위해 '여수학연구원'을 운영하고 있다. 연구원은 지금까지 여덟 차례의 학술 심포지엄을 비롯해 지역민 대상 강연회와 전시회를 개최하며, 여순사건의 진실 규명과 지역학 정립에 앞장서고 있다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ] "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

아파트가 건어물 가게? 베란다 난간에 생선 '주렁주렁'에 이웃들 고통 호소

"2층·배달원 엘리베이터 타지 마세요" 아파트 경고문에 '발칵'

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

경로당 대신 호텔 뷔페 GOGO!…'할줌마 런치' 전성시대

"밀가루 담합 가격 폐기" 공정위, 20년 만에 '가격 재결정 명령' 초강수

새로운 이슈 보기