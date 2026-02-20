▲ 이설자씨 별세, 강상욱(과학기술정보통신부 기획조정실장)씨 모친상 = 19일. 한양대병원 장례식장 2호실, 발인 21일 오전 7시, 장지 해인사 미타원. 02-2290-9442
[부고]강상욱(과기정통부 기획조정실장)씨 모친상
2026년 02월 20일(금)
