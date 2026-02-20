본문 바로가기
동해시, 수도권 생활폐기물 시멘트 공장 반입 ‘원천 봉쇄’ 선언

이종구기자

2026.02.20

동해시 “수도권 쓰레기 안 된다”
시멘트사 협조로 반입 경로 차단

강원도 동해시가 20일 수도권 생활폐기물의 지역 내 시멘트 공장 반입에 대해 강력한 '반대' 입장을 공식화하며 지역 환경 보호와 주민 불안 해소를 위한 선제적 대응에 나섰다.

동해시청 전경.

동해시청 전경.

동해시의 이번 조치는 정부의 수도권 생활폐기물 직매립 금지 시행이 다가옴에 따라 수도권 폐기물이 외부 지역으로 위탁 처리되거나 시멘트 공장으로 유입될 가능성이 커진 데 따른 것이다.


동해시는 이달 초 관내 시멘트 공장에 수도권 종량제 생활폐기물 미반입 협조 공문을 발송하였으며, 시멘트사도 합성수지 공급업체(50~60개 업체)에 공문을 시행하여 수도권 생활폐기물이 반입되지 않도록 조치했다.

박화경 환경과장은 "생활폐기물 외부 유입 동향 상시 모니터링과 폐기물 반입 관리·감독을 강화하고 시와 시멘트사가 공동 대응하여 시민의 건강보호와 불필요한 논란을 사전에 차단하겠다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr


