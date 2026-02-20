(재)고창군장학재단, '2026년 고창장학숙 입사설명회' 성황리 개최

(재)고창군장학재단이 지난 19일 '2026년 고창장학숙 입사설명회'를 개최하며 지역 인재들의 새로운 출발을 응원했다.

서울 장학숙 29명과 전주 장학숙 53명 등 총 82명의 입사생이 참석했다. 학생들이 낯선 환경에 빠르게 적응하고 안전한 공동체 생활을 즐길 수 있도록 배려했다.

고창군정 홍보 영상 상영을 시작으로 재단 이사장 인사, 고창소방서 연계 화재 예방 및 소방안전교육, 장학재단 소개 및 장학숙 운영 규칙 안내, 질의응답 순으로 내실 있게 진행됐다.

특히, 고창소방서의 협조로 진행된 소방 안전 교육은 다중이용시설인 장학숙에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방하고, 위기 상황 발생 시 대처 능력을 키우는 데 중점을 두어 입사생들의 큰 호응을 얻었다.

고창군장학재단 이사장은 인사말을 통해 "장학숙은 학생들이 주거 걱정 없이 학업에만 전념할 수 있도록 지원하는 소중한 공간이다"며, "서로 다른 환경에서 자란 학생들이 모이는 만큼 공동체 생활 속에서 책임감과 배려를 배워 고창을 빛낼 미래 인재로 성장해주길 바란다"고 당부했다.

한편, 고창군장학재단은 지역 학생들의 경제적 부담을 완화하고 교육 기회를 확대하기 위해 서울과 전주 두 곳에서 장학숙을 운영하고 있으며, 앞으로도 지역 인재 육성을 위한 다각적인 장학 사업을 지속해서 추진할 방침이다.





호남취재본부 표영길



