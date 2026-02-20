농협 개혁 추진단 "주요 개혁과제 상당부분 검토…실행안 마련할 것"

내부통제 강화·선거제도 개편 등 분과회의 논의결과 점검

제도개선 과제별 추진계획 구체화 방안 집중 논의

정부의 '농협 개혁 추진단'이 개혁 주요과제 도출에 속도를 내고 있다. 세 차례 회의를 통해 주요 과제에 대한 검토를 상당 부분 마무리한 상황으로 조만간 실행 가능한 개선방안을 마련할 예정이다.

농림축산식품부는 20일 서울 농업정책보험금융원에서 농협 개혁 추진단의 3차 전체회의를 개최했다고 밝혔다.

농림축산식품부의 '농협 개혁 추진단' 소속 위원들이 20일 서울 농업정책보험금융원에서 3차 전체회의를 진행하고 있다. 농식품부 AD 원본보기 아이콘

원승연 공동 추진단장은 "분과별 회의를 통해 주요 과제들에 대해 상당 부분 검토가 이뤄졌다"며 "앞으로 개혁과제의 구체화와 쟁점 과제들에 대한 추가 검토를 집중적으로 추진해 나가겠다"고 설명했다.

이번 회의는 지난달 12~13일 이틀에 걸쳐 진행된 분과회의(내부통제반·선거제도반)에서 논의된 세부 개혁과제별 검토 결과를 종합해 쟁점사항을 정리했다. 또 과제별 우선순위 설정 및 단기·중장기 과제 구분, 법령 개정 및 행정지침 정비 등 구체적인 추진방안을 검토했다.

앞서 분과회의에서는 조합·중앙회의 감사 기능 독립성 강화와 감사 인력 전문성 확보, 중앙회 경영 및 의사결정 과정의 투명성 강화를 위한 다양한 대안을 중점적으로 논의했다. 특히 현재의 중앙회장 등 선거제도의 문제를 분석하고, 금품선거 방지를 위한 제도별 장단점 분석 및 정책선거로의 전환을 위한 다각적인 방안을 검토했다.

공동 추진단장인 김종구 농식품부 차관은 "추진단 논의를 통해 정리된 과제들에 대해 실행 가능한 개선방안을 마련할 것"이라며 "관계부처 협의와 제도 정비를 차질 없이 추진해 나가겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



