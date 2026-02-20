본문 바로가기
김병욱, 성남시장 예비후보 등록…"전시 행정 끝내고 실효 성과 낼 것"

이종구기자

입력2026.02.20 11:34

김병욱 전 청와대 비서관 예비후보 등록
분당 재건축·원도심 재개발 등 '책임 행정' 강조

김병욱 전 청와대 정무비서관이 20일 성남시 중원구선관위에서 성남시장 예비후보로 공식 등록하며 본격적인 선거 행보에 나섰다.

김병욱 전 청와대 정무비서관이 20일 성남시 중원구선관위에서 성남시장 예비후보로 공식 등록하고 있다. 김병욱 예비후보 제공

김병욱 전 청와대 정무비서관이 20일 성남시 중원구선관위에서 성남시장 예비후보로 공식 등록하고 있다. 김병욱 예비후보 제공

김 예비후보는 등록 직후 발표한 입장문을 통해 "처음 국회의원이 되어 시민의 일꾼이 되겠다고 다짐했던 그 간절함을 다시 가슴에 새긴다"며 "더 낮은 자세로 시민의 목소리에 귀 기울이며 성남의 새로운 도약을 위해 모든 역량을 쏟겠다"고 출마 포부를 밝혔다.


그는 지난 3년 반 동안의 성남 시정을 '정책보다 홍보가 앞선 행정'이라 규정하며 날을 세웠다. 김 예비후보는 "거리에 현수막은 넘쳐나지만, 시민이 피부로 느끼는 삶의 질 개선은 정체되어 있다"고 말했다.

김 예비후보는 현 행정의 고질적 문제로 '결정 회피'를 꼽았다. 그는 "결론이 늦어질수록 현장의 혼란은 가중되고 책임 소재는 흐려진다"며, "판단을 미루는 것은 곧 무책임이며 그 피해는 온전히 시민의 몫"이라고 지적했다.


이어 성남의 시급한 과제들인 ▲분당 재건축 ▲원도심 재개발 ▲교통 인프라 확충 ▲돌봄 체계 혁신 등을 언급하며 "성남에는 이제 판단을 피하지 않고 결과까지 책임지는 강력한 추진력이 필요하다"고 강조했다.


김 예비후보는 "시민 앞에서 판단이 필요한 순간, 결코 뒤로 숨지 않는 시장이 되겠다"며 "입으로만 외치는 변화가 아니라 시민이 일상에서 체감하는 확실한 성과로 성남의 가치를 증명하겠다"고 약속했다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
