세계 정상급 오르가니스트 파이프오르간 시리즈 부산 온다

부산콘서트홀, 듀오&리사이틀 시리즈 공개



오르가니스트 4인, '레퍼토리 정수' 선보여

부산콘서트홀이 세계 무대에서 활약 중인 오르가니스트 4인을 초청해 '2026 파이프오르간 시리즈'를 선보인다.

한 시즌 동안 듀오와 리사이틀을 아우르며 파이프오르간의 다채로운 음색을 입체적으로 조명한다는 구상이다.

공연은 총 3회로 구성된다. 오는 4월 8일 오후 7시 30분에는 이사벨 드메르와 션 위안이 한 대의 오르간을 함께 연주하는 포핸즈 무대를 선보인다. 구스타프 홀스트의 '행성'을 오르간 버전으로 들려주며 악기의 확장성을 보여줄 예정이다.

6월 20일 오후 5시에는 프랑스 오르간계를 대표하는 토마 오스피탈의 리사이틀이 이어진다. 모차르트, 라흐마니노프, 라벨 등 다양한 시대의 작품과 즉흥연주를 함께 구성해 전통과 창조성을 결합한 무대를 마련한다.

10월 23일 오후 7시 30분에는 차세대 오르간 거장 카롤 모사코프스키가 무대에 오른다. 바흐 작품과 코랄 선율을 바탕으로 한 즉흥적 해석과 교향적 레퍼토리로 깊이 있는 음악 세계를 선보일 계획이다.

티켓은 2월 24일 전 공연 패키지 선예매(100매 한정, 30% 할인, 1인 4매 한정)가 먼저 진행된다. 26일부터는 공연별 일반 예매가 시작된다. 자세한 내용은 클래식부산 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

박민정 클래식부산 대표는 "이번 시리즈는 오르간이 지닌 음향적 규모와 음악적 깊이를 한 자리에서 경험할 기회"라며 "유럽 무대에서 주목받는 연주자들의 무대를 통해 오르간 음악의 정수를 전하겠다"고 힘줬다.





