본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

광주시, 치매 안심마을 내 치매 안심 가맹점 4곳 신규 지정

이종구기자

입력2026.02.20 11:11

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 광주시 치매안심센터는 지난 2월 치매 환자와 가족이 안전하게 일상생활을 영위할 수 있는 환경을 조성하기 위해 치매 안심마을 내 사업장 4개소를 '치매 안심 가맹점'으로 신규 지정했다고 20일 밝혔다.

광주시, 치매 안심마을 내 치매 안심 가맹점 4곳 신규 지정. 경기 광주시 제공

광주시, 치매 안심마을 내 치매 안심 가맹점 4곳 신규 지정. 경기 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번에 신규 지정된 치매 안심 가맹점은 △지월부동산 △카페 아침숲(상오향리) △도척떡방앗간 △지에스25 도척안길점 등이다. 치매 안심 가맹점은 구성원 전원이 치매 동반자 교육을 이수하고 지역사회 내 치매 환자 보호 및 실종 예방 활동에 참여하는 개인 사업장이다.


이들 가맹점은 치매 관련 자원봉사 활동과 인식 개선 활동에 참여하며 배회하거나 실종 위험이 있는 어르신을 발견할 경우 경찰에 즉시 신고하거나 임시 보호 조치를 취하는 역할을 수행하게 된다.

이번 지정으로 광주시 치매안심센터가 확보한 치매 안심 가맹점은 총 20곳으로 늘었다. 센터는 앞으로 편의점, 약국 등 생활 밀착형 업종을 중심으로 가맹점 지정을 지속 확대할 계획이다.


광주시 관계자는 "치매는 지방자치단체만의 노력이 아닌 지역사회 구성원 모두의 관심이 필요한 존재"라며 "생업으로 바쁜 와중에도 치매 안심 공동체 조성에 동참해 주신 사업주분들께 감사드리며 앞으로도 치매 환자와 가족이 내 집 앞 상점부터 이웃의 따뜻한 시선까지 누릴 수 있는 광주시를 만들겠다"고 말했다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ] "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

"2층·배달원 엘리베이터 타지 마세요" 아파트 경고문에 '발칵'

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

교사 관두고 '관' 팔아 수십억 번 中 여성 "사람은 매일 죽는다"

"실버타운 말고 '보증금 0원' 호텔로"…시니어 레지던스 뜬다

'현금의 나라'는 옛말…日 카드결제 비중 사상 최초로 현금 역전

새로운 이슈 보기