네이버 뉴스제휴위, 내달 3일부터 신규 제휴 심사 개시

네이버는 다음 달 3일부터 네이버뉴스 제휴 안내 페이지를 통해 뉴스 콘텐츠, 검색 제휴 신규 신청 접수를 시작한다고 20일 밝혔다.

네이버 뉴스제휴위원회(이하 제휴위)는 이날 서울 중구 프레스센터에서 '네이버 뉴스제휴위원회 정책설명회'를 열고 새로운 제휴 심사 및 운영 평가 규정을 발표했다.

제휴위는 정책위원회·제휴심사위원회·운영평가위원회·이의심사위원회로 구성된다. 지역언론 활성화 방안 등을 고민하는 다양성 태스크포스(TF)도 마련한다.

정책위원회가 제정한 제휴 심사와 운영 평가 규정은 저널리즘의 가치가 존중되는 환경 조성에 기여하고, 절차적 정당성·공정성·신뢰성을 확보하는 데 중점을 뒀다.

제휴심사위원회는 뉴스 콘텐츠 제휴와 검색 제휴의 신규 제휴 심사를 담당한다. 제휴 심사는 매년 1회 진행할 예정이며 정량평가와 정성평가 각각 50점 만점으로 한다.

정량평가는 기사 생산 역량과 언론사 운영 현황 등 뉴스서비스 제공을 위한 기본 요건을 다방면으로 확인한다. 정량평가 기준을 충족한 언론사에 한해 평가위원의 전문 분야별 심사 방식을 도입한 정성평가를 진행한다. 이를 통해 심사 과정 전반의 공정성, 전문성을 확보할 수 있을 것으로 제휴위는 예상했다.

기존의 네이버 제휴 언론사에 대한 운영 평가는 '운영평가위원회'가 담당한다. 운영평가위원회는 매월 정기 회의를 개최해 제휴 언론사의 규정 준수 여부를 상시 모니터링하고, 결과에 따라 평가 점수를 부과할 예정이다.

아울러 제휴 심사와 운영 평가 결과에 이의가 접수되면 이의심사위원회가 열려 심의를 진행하게 된다. 언론사는 독립적으로 구성된 이의심사위원회를 통해 절차 위반이나 오류, 소명 누락 사항 등에 대한 이의를 신청할 수 있다.

제휴심사위원회와 운영평가위원회의 위원은 미디어다양성위원회, 여론집중도조사위원회, 한국신문윤리위원회, 인터넷신문윤리위원회 등 언론보도 관련 심사·평가를 진행하는 기관과 위원회 및 일정 요건을 갖춘 언론사가 운영하는 독자·시청자위원회의 전직 위원으로 구성된 '위원 후보 풀단' 중에서 평가 회기마다 무작위 방식으로 선발할 계획이다.

최성준 제휴위원장은 "새롭게 제정된 '네이버 뉴스 제휴 심사 및 운영 평가 규정'을 바탕으로 뉴스 서비스의 공정성, 독립성, 전문성을 보장하는 데 역량을 집중할 것"이라며 "심사와 평가 과정 전반을 투명하고 공정하게 운영하겠다"고 말했다.





