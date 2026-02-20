정청래 "장동혁, 尹張 동체인가…국민 심판 피할 길 없어"

장동혁 입장에 '폭언·망언' 비판

정청래 더불어민주당 대표가 19일 윤석열 전 대통령의 무기징역 선고에 대한 장동혁 국민의힘 대표의 입장을 두고 "장 대표가 이끄는 국민의힘은 내란세력과 함께 국민의 심판을 피할 길이 없어 보인다"고 지적했다.

정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의 말미에서 "회의를 마치려는 순간 장 대표의 어제 판결에 대한 입장이 속보로 떠서 한 말씀드린다"면서 장 대표 발언을 늘어놓았다.

이날 장 대표는 기자간담회를 열고 아직 1심 판결이라며 무죄추정의 원칙을 적용해야 한다고 밝혔다. 또 윤 전 대통령의 비상계엄이 행정부를 마비시킨 민주당 행위와 크게 다르지 않다는 취지로 발언했다.

정청래 더불어민주당 대표가 20일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언 하고 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

이에 정 대표는 "장 대표는 '윤 어게인'을 넘어 '윤 대변인'이냐"라면서 "윤-장 동체냐"라고 질책했다.

그러면서 "역사 인식의 부재, 민주주의에 대한 몰이해, 민심에 대한 배신, 헌법정신의 훼손을 서슴치 않는 발언을 규탄한다"며 "최소한 염치도 없고 일반 상식조차 없는 폭언이고 망언이라고 생각한다"고 덧붙였다.

정 대표는 "윤 어게인 세력과 절연을 요구하는 국민들의 요구와 당내 생각 있는 의원들의 외침을 장 대표는 끝내 외면하고 배신하고 말았다"며 "제발 정신 차리라"라고 말했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



