정청래 "장동혁, 尹張 동체인가…국민 심판 피할 길 없어"

전영주기자

입력2026.02.20 11:02

장동혁 입장에 '폭언·망언' 비판

정청래 더불어민주당 대표가 19일 윤석열 전 대통령의 무기징역 선고에 대한 장동혁 국민의힘 대표의 입장을 두고 "장 대표가 이끄는 국민의힘은 내란세력과 함께 국민의 심판을 피할 길이 없어 보인다"고 지적했다.


정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의 말미에서 "회의를 마치려는 순간 장 대표의 어제 판결에 대한 입장이 속보로 떠서 한 말씀드린다"면서 장 대표 발언을 늘어놓았다.

이날 장 대표는 기자간담회를 열고 아직 1심 판결이라며 무죄추정의 원칙을 적용해야 한다고 밝혔다. 또 윤 전 대통령의 비상계엄이 행정부를 마비시킨 민주당 행위와 크게 다르지 않다는 취지로 발언했다.


정청래 더불어민주당 대표가 20일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언 하고 있다. 강진형 기자

정청래 더불어민주당 대표가 20일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언 하고 있다. 강진형 기자

이에 정 대표는 "장 대표는 '윤 어게인'을 넘어 '윤 대변인'이냐"라면서 "윤-장 동체냐"라고 질책했다.


그러면서 "역사 인식의 부재, 민주주의에 대한 몰이해, 민심에 대한 배신, 헌법정신의 훼손을 서슴치 않는 발언을 규탄한다"며 "최소한 염치도 없고 일반 상식조차 없는 폭언이고 망언이라고 생각한다"고 덧붙였다.

정 대표는 "윤 어게인 세력과 절연을 요구하는 국민들의 요구와 당내 생각 있는 의원들의 외침을 장 대표는 끝내 외면하고 배신하고 말았다"며 "제발 정신 차리라"라고 말했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr
