목포시, 해상풍력 산업 생태계 조성 본격화

풍력교육훈련센터·정비숍 구축…산·학·관 상생모델 가동

목포시가 유관기관과의 업무협약을 통해 풍력 산업 생태계 조성을 시작했다. 목포시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 목포시가 해상풍력 산업 생태계 조성에 본격 나섰다.

시는 지난 19일 해상풍력 플랫폼센터에서 한전KPS, KMC해운, 국립목포대학교와 함께 목포신항 내 풍력교육훈련센터 및 정비숍(Shop) 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 목포신항을 중심으로 해상풍력 유지관리(O&M) 서비스 산업 생태계를 조성하고, 풍력 분야 핵심기술의 국산화와 체계적인 전문인력 양성 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

이날 협약식에는 조석훈 목포시장 권한대행 부시장, 김원이 국회의원, 김홍연 한전KPS 사장, 김종훈 KMC해운 대표이사, 송하철 국립목포대학교 총장, 정현택 목포상공회의소 회장, 신회식 목포신항만운영㈜ 대표 등 관계자들이 참석했다.

협약에 따라 참여 기관들은 ▲풍력 유지보수 인력양성 클러스터 조성 및 기술지원 ▲글로벌 수준의 풍력 교육과정 개발·운영 ▲전문교육 수료생 취업 지원 ▲풍력 정비숍 서비스센터 구축 ▲풍력산업 기술 표준화·인증·연구개발(R&D) 등을 공동 추진한다.

목포시는 교육센터 구축을 위한 행정·재정 지원과 제도 개선을 담당하고, 한전KPS는 교육장 건립과 교육과정 운영을 총괄한다. KMC해운은 15MW급 나셀과 교보재를 제공해 현장 중심의 실습 인프라를 구축하며, 국립목포대학교는 우수 교육생 모집·선발을 통해 지역 인재 양성을 지원한다.

이를 통해 해상풍력 현장 실무 역량을 갖춘 전문인력을 지속적으로 배출하고, 지역 내 양질의 일자리 창출에도 기여할 것으로 기대된다.

조석훈 목포시장 권한대행은 "이번 협약은 목포시가 해상풍력 산업 거점도시로 도약하는 계기가 될 것"이라며 "산업 생태계 조성과 전문인력 양성 체계가 실질적 성과로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

한편 시는 '목포 큰그림 프로젝트'의 일환으로 해상풍력 TF를 가동 중이며, 목포신항을 중심으로 한 해상풍력 산업 클러스터 구축 전략 마련에 속도를 내고 있다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>