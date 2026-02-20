본문 바로가기
서해해경청 여수항공대, 석유제품운반선 외국인 선원 응급환자 이송

호남취재본부 심진석기자

입력2026.02.20 10:57

"국적불문 생명 보호 위해 최선"

서해해경청 소속 응급구조사가 헬기로 옮겨진 환자를 이송중에도 응급처치 하고 있다. 서해해경 제공

전남 여수 해상을 항해 중이던 화물선에서 근무하던 외국인 선원이 큰 부상을 입었지만, 해경에 의해 병원으로 긴급 이송된 뒤 치료를 받았다.


20일 서해지방해양경찰청 여수항공대에 따르면 지난 19일 오후 4시께 여수시 돌산 동방 5마일 해상에서 항해 중이던 5만 9,000톤급 석유제품운반선으로부터 선상에서 넘어져 두피 찰과상 및 경추 손상 추정으로 통증을 호소하는 응급환자가 발생했다는 신고를 접수했다.

중국국적에 이 선원(97년생)은 당시 경추부 손상이 의심되는 만큼 매우 위중한 상태였으며, 헬기 이송을 요청한 상황이었다.


서해지방해양경찰청은 여수항공대 헬기(팬더, B513)를 현장으로 급파해 환자를 119 구급대가 대기하고 있는 여수공항으로 긴급 이송했다.


이 환자는 순천시 소재 성가롤로병원 응급실로 이송돼 긴급처치 및 검사를 받았으며 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

서해지방해양경찰청 관계자는"이번 응급환자의 신속한 이송은 평소 선상환자 인양 훈련 등 지속적인 훈련의 결과로, 앞으로도 우리 해양경찰은 국민의 생명과 재산을 지키기 위해서는 어떤 위기 상황에서도 최선의 노력으로 최고의 결과를 가져올 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
