동두천반다비체육센터, '최우수 장애인체육시설' 선정…공공체육의 새 모델

2023년 7월 3일 문을 연 동두천반다비체육센터는 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 공공체육시설로, 장애인의 체육 참여 기회를 넓히고 일상 속 건강한 여가를 지원하기 위해 조성됐다. 센터는 '장애인 우선 이용' 원칙을 바탕으로 운영되며, 지역 내 포용적 체육 환경 조성의 거점 역할을 하고 있다.

장애인과 비장애인이 함께하는 공공체육의 새 모델, 동두천반다비체육센터. 동두천시 제공

'반다비'는 2018 평창 동계패럴림픽 마스코트로, 반달가슴곰을 형상화한 이름이다. '반다'는 반달을, '비'는 대회를 기념하는 비(碑)를 의미한다. 이러한 상징처럼 센터는 이동 동선과 시설 전반에 무장애(배리어프리) 개념을 적용해 누구나 불편 없이 이용할 수 있도록 설계됐다.

시설은 지하 1층, 지상 3층 규모의 복합형 생활체육 공간으로 조성됐다. 수중운동실, 체력단련실, 워킹트랙 등을 갖추고 있으며, 단순 체육활동을 넘어 재활과 휴식까지 고려한 설계가 특징이다. 운영 시간은 평일 오전 9시부터 오후 10시까지, 토요일은 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 일요일과 공휴일은 휴관한다. 토요일에는 워킹트랙과 수중운동실은 운영하지 않는다.

센터는 특히 수중운동을 중심으로 한 맞춤형 프로그램이 강점이다. 1대 1 또는 2대 1 방식의 장애인 맞춤 수중운동을 비롯해 관절 기능 강화 과정, 발달장애인 자유수중운동, 어울림 자유수중운동 등을 운영하고 있으며, 전문 지도 인력을 상시 배치해 안전성을 높였다.

이와 함께 동두천시장애인체육회가 운영하는 생활체육 프로그램도 진행된다. 배드민턴, 탁구, 요가, 걷기 교실, 라인댄스, e-스포츠 등 다양한 종목을 상·하반기로 나눠 모집하고 있다.

장애인과 비장애인이 함께하는 공공체육의 새 모델, 동두천반다비체육센터(수중운동프로그램). 동두천시 제공

이러한 노력은 대외적으로도 인정받았다. 동두천반다비체육센터는 '2025년 최우수 장애인체육시설'로 선정돼 문화체육관광부 장관상을 수상하며, 지역 통합형 체육시설의 모범 사례로 자리매김했다.

한편, 참여자 만족도가 높아 대기자가 지속 발생하고 있는 관절 기능 강화 수중운동 프로그램은 3월부터 1개 반을 추가 개설해 신규 회원을 모집한다. 수중운동 프로그램은 추첨 대기자 접수 방식으로 운영되며, 접수 마감은 2월 24일 오후 6시까지다. 체력단련실 잔여 인원은 25일 오전 9시부터 선착순으로 모집한다.





