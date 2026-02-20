본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주신세계, 보냉 가방 회수…친환경 활동 전개

호남취재본부 신동호기자

입력2026.02.20 10:43

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

참여 고객 5천원 할인 쿠폰 증정

광주신세계 지하 1층 교환환불 데스크에서 직원이 보냉 가방을 반납한 후 고객에게 바우처를 설명해주고 있다. 광주신세계 제공

광주신세계 지하 1층 교환환불 데스크에서 직원이 보냉 가방을 반납한 후 고객에게 바우처를 설명해주고 있다. 광주신세계 제공

AD
원본보기 아이콘

㈜광주신세계가 명절에 한번 사용 후 버려지던 보냉 가방을 회수하는 자원순환 캠페인을 통해 환경보호에 앞장서고 있다.


광주신세계는 'Better Choice Better Future'를 테마로 보냉 가방 회수 캠페인을 진행 중이다. 지난 9일부터 3월 2일까지 이어지는 이번 캠페인은 고객들의 참여로 이뤄진다. 보냉 가방은 명절 선물세트의 신선도를 유지하기 위해 만들어진 것이다. 명절 기간 수산물과 한우 등 신선도가 중요한 상품 포장에 쓰이지만, 사용 후에는 대부분 버려졌다.

광주신세계는 자원을 회수해 폐기물을 줄일 수 있도록 보냉 가방 회수 캠페인을 마련했다. 고객이 보냉 가방을 반납하면 5,000원 이상 상품 구입시 현금처럼 쓸 수 있는 교환바우처를 받는다.


캠페인 참여를 원하는 고객은 광주신세계 지하 1층 교환·환불 데스크에서 보냉 가방을 반납하고 바우처를 받을 수 있다. 바우처는 신백멤버스에 가입한 고객에게 5,000원 할인권으로 제공되며, 바우처의 QR 코드를 스캔해 신세계 앱에 등록한 후 사용하면 된다. 사용기한은 발급일로부터 30일이다.


회수된 보냉 가방은 광주지역의 '에이핸즈 협동조합'을 통해 업사이클링 상품으로 제작돼 광주지역에 기부될 예정이다.

광주신세계는 재활용한 제품을 서구청과 초록우산어린이재단과 협의하여 구체적인 지원 방안을 수립할 예정이다.


광주신세계 이동훈 대표이사는 "명절에 잠깐 쓰고 버려지는 보냉 가방 회수 캠페인을 통해 환경에 대한 관심을 높이고자 했다"며 "캠페인 기간 동안 많은 고객들이 참여해 할인 쿠폰도 받고 버려지는 보냉 가방도 줄이기를 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ] "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

"2층·배달원 엘리베이터 타지 마세요" 아파트 경고문에 '발칵'

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

교사 관두고 '관' 팔아 수십억 번 中 여성 "사람은 매일 죽는다"

"실버타운 말고 '보증금 0원' 호텔로"…시니어 레지던스 뜬다

'현금의 나라'는 옛말…日 카드결제 비중 사상 최초로 현금 역전

새로운 이슈 보기