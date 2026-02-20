조명래 창원특례시장 선거 예비후보 등록, "시민과 함께 다시 도약하는 창원 만들 것"

출판기념회, 오는 28일 창원대학교서 개최



조명래 경남 창원특례시장 출마예정자는 20일 오전 창원성산구선거관리위원회에 예비후보자로 등록하고 오는 28일 오후 3시 창원대학교에서 출판기념회를 개최하는 등 본격적인 선거 활동에 들어갔다.

조명래 예비후보자는 "창원은 대한민국의 산업과 민주주의의 중심도시였지만 최근 성장 동력이 약화되고, 시민들의 삶도 어려워졌다"며 "이제는 통합을 넘어 공존으로 10년 더 젊은 창원으로 도약하기 위해 경제회복, 청년정착, 안전하고 품격 있는 도시 조성을 핵심과제로 추진하겠다"고 밝혔다.

그는 "창원의 새로운 미래를 시민과 함께 만들겠다"며 "현장을 가장 먼저 찾고, 시민을 가장 가까이에서 섬기는 시장이 되겠다"고 말했다.

조 예비후보자는 지난 3년간 행정 경험과 정책역량을 바탕으로 도시경쟁력 강화와 생활 밀착형 정책을 준비해 왔다며 앞으로 시민과의 소통을 통해 구체적인 공약을 순차적으로 발표할 계획이라고 밝혔다.

조 예비후보자는 예비후보자 등록을 시작으로 지역 현장 방문과 시민 소통 행보를 이어 갈 예정이다.





