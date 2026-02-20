본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

기계연, 신입직원 15명 공개채용

대전=정일웅기자

입력2026.02.20 10:30

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국기계연구원(기계연)은 '2026년 제1회 신입직원 공개채용'으로 연구·행정·기술직 등 3개 직군·13개 분야에서 활동할 신입직원 15명을 선발한다고 20일 밝혔다.


채용은 기계연의 핵심 전략 방향인 '디지털 전환'과 '에너지 패러다임 변화'에 맞춰 각 분야 전문 인력을 확충하는 데 중점을 둔다.

한국기계연구원

한국기계연구원

AD
원본보기 아이콘

주요 모집 분야는 ▲에너지 시스템용 터보기계 기술 ▲지능형 로봇 ▲인공지능(AI) 기반 기계 및 로봇 기술 ▲바이오기계 시스템 설계 및 제어기술 ▲나노AX/DX기술 ▲디지털트윈 및 AI 기반 자율제조 에이전트 기술▲열 유동 및 실내 환경 진단·예측·관리 기술개발 ▲기계 설계·해석 AI Agent 기술 ▲Agentic AI 및 데이터 엔지니어링 기술 등 연구직 11명과 ▲저탄소 에너지 시스템 안전 기술 ▲지능형 로봇 ▲일반행정(행정 부서 지원) 등 기술직 3명, ▲일반행정(대외협력) 행정직 1명 등이다.


모집 공고 및 서류 접수는 이날(20일)부터 내달 13일 오전 11시까지 진행된다. 기계연은 서류 접수 후 서류전형(1차), 필기전형(2차·NCS, 해당 분야 한정), 면접전형(3차)을 거쳐 최종 합격자를 선발한다. 합격자는 6월 17일 발표될 예정이다. 임용은 6월 29일이다.


류석현 기계연 원장은 "글로벌 기술 경쟁을 선도할 창의적이고 도전적인 인재가 기계연에서 자신의 역량을 마음껏 펼칠 기회를 갖길 기대한다"고 말했다.

한편 기계연은 1976년 설립 후 자율제조, 탄소중립, AI 로봇, 나노융합 등 기계 분야 전반을 연구하는 정부 출연 연구기관으로 활동해 왔다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ] "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

"2층·배달원 엘리베이터 타지 마세요" 아파트 경고문에 '발칵'

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

교사 관두고 '관' 팔아 수십억 번 中 여성 "사람은 매일 죽는다"

"실버타운 말고 '보증금 0원' 호텔로"…시니어 레지던스 뜬다

'현금의 나라'는 옛말…日 카드결제 비중 사상 최초로 현금 역전

새로운 이슈 보기