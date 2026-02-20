여수시 '공공데이터 활용 섬박람회 아이디어 공모전'

3월 31일까지 접수

전남 여수시가 공공데이터를 활용해 섬 지역 현안을 해결할 창의적인 정책 아이디어 발굴을 위해 '공공데이터 활용 여수시 섬박람회 아이디어 공모전'을 개최한다고 밝혔다.

이번 공모전은 시민이 체감할 수 있는 섬 관광·체험 콘텐츠와 정주 여건 개선 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 공모 기간은 2월 19일부터 3월 31일까지이며, 전 국민 누구나 참여할 수 있다. 공모 주제는 '당신의 아이디어로 섬이 달라집니다!'이다.

모집 분야는 섬 지역의 관광·교통·안전·문화 등 정주 여건의 가치를 높일 수 있는 아이디어로, 참가자는 공공데이터포털과 지표누리 등 무료 플랫폼을 활용해 섬 지역 관광 수요, 접근성, 이용 패턴 등을 분석한 맞춤형 정책을 제안하면 된다.

여수시는 총 6팀을 선정해 최우수상 100만 원을 포함한 총 410만 원의 상금과 함께 여수시장 상장을 수여할 계획이다. 참가를 희망하는 개인이나 팀(4인 이내)은 여수시 누리집 또는 소통24를 통해 신청 서식을 작성해 기한 내 제출하면 된다.

시 관계자는 "공공데이터 기반의 창의적이고 실현 가능한 아이디어를 통해 섬 지역의 지속 가능한 발전 기반을 마련하겠다"며 "국민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

한편, 여수시는 이번 공모전을 2026여수세계섬박람회 성공 개최를 위한 지속 가능한 정책 발굴 사업과 연계해 추진할 계획이며 소통24를 활용해 국민 참여를 확대하고, 데이터 분석 기반의 섬 맞춤형 정책을 실현에 나설 방침이다.





