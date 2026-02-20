본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

양주시, 3월 4일 '달리는 국민신문고' 운영

이종구기자

입력2026.02.20 10:23

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 양주시는 오는 3월 4일 오전 10시부터 오후 4시까지 옥정1동 행정복지센터 4층 대강당에서 국민권익위원회와 함께 '달리는 국민신문고'를 운영한다.

양주시청 전경. 양주시 제공

양주시청 전경. 양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

'달리는 국민신문고'는 국민권익위원회 조사관과 대한법률구조공단, 한국소비자원, 한국국토정보공사, 서민금융진흥원 등 협업 기관 상담관이 지역을 직접 찾아 고충을 상담하는 현장 중심 민원 상담 제도다.


이번 행사에서는 행정 전반을 비롯해 생활법률, 소비자 피해, 지적 분쟁, 서민금융 등 주민 생활과 밀접한 분야에 대한 상담이 진행된다.

양주·의정부·동두천 시민 누구나 참여할 수 있으며, 상담을 희망하는 시민은 오는 2월 25일까지 양주시청과 각 읍면동 행정복지센터에서 사전 신청하면 된다. 행사 당일에도 오후 3시까지 현장 접수가 가능하며, 신분증과 관련 자료를 지참하면 상담을 받을 수 있다.


시는 이번 행사가 반복·장기 민원의 해소와 시민 고충의 실질적 해결에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.


양주시 관계자는 "시민의 목소리를 현장에서 직접 듣고 해결하는 것이 중요하다"며 "이번 달리는 국민신문고를 통해 생활 속 불편과 애로를 편하게 상담받으시길 바란다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ] "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

"2층·배달원 엘리베이터 타지 마세요" 아파트 경고문에 '발칵'

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

교사 관두고 '관' 팔아 수십억 번 中 여성 "사람은 매일 죽는다"

"실버타운 말고 '보증금 0원' 호텔로"…시니어 레지던스 뜬다

'현금의 나라'는 옛말…日 카드결제 비중 사상 최초로 현금 역전

새로운 이슈 보기