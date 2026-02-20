코스피가 사상 첫 5700선을 돌파한 20일 서울 우리은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전일 대비 19.64포인트(0.35%) 오른 5696.89에 장을 시작했다. 삼성전자 등 반도체주는 약보합세를 유지하고 있다.
[포토] 사상 첫 5700선 돌파한 코스피
2026년 02월 20일(금)
코스피가 사상 첫 5700선을 돌파한 20일 서울 우리은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전일 대비 19.64포인트(0.35%) 오른 5696.89에 장을 시작했다. 삼성전자 등 반도체주는 약보합세를 유지하고 있다.
