울주군, 청년정책에 226억원 투입… 5개 분야 34개 사업 추진

청년 특화주택 100호 건립·임차료 지원 확대…일자리부터 주거·복지까지 전방위 지원

울주군이 올해 청년지원사업에 총 226억원을 투입해 5개 분야 34개 사업을 추진한다고 20일 전했다.

울주군은 지난 13일 올해 첫 청년정책위원회를 열고 '2026년 울주군 청년정책 시행계획'을 확정했다. 올해 비전은 '청년이 만드는 내일, 함께 성장하는 울주'로 △일자리·창업 △주거·결혼 △교육·생활 △문화·복지 △참여·권리 등 5개 분야에서 사업을 펼친다.

일자리·창업 분야에는 36억원을 투입한다. 청년 자기개발비 지원사업을 통해 어학 및 국가공인자격증 등 900여 종 시험 응시료와 학원 수강료를 생애 1회 최대 100만원까지 지원하며, 올해는 교재비까지 범위를 확대했다. 청년 면접정장 대여사업은 연 최대 4회로 늘리고 구두를 지원 품목에 추가했다. 중소기업 청년 인턴사업, 대학생 아르바이트 사업, 울주청년 창업아카데미, 꿈꾸는 청년대장간 운영 등 단계별 맞춤 지원도 강화한다.

가장 많은 예산(120억원)이 배정된 주거·결혼 분야에서는 청량 지역에 청년 특화주택 100호를 신규 건립하고, 청년주택 임차비용 지원을 월 최대 20만원으로 상향한다. 사랑이음 결혼식 지원사업, 신혼부부 주거비 및 주택 매입·전세자금 대출이자 지원, 청년 월세 특별지원, 산후조리비 지원, 임산부 및 난임부부 진료 교통비 지원 등도 병행해 지역 정착을 유도한다.

교육·생활 분야에서는 청소년 성장지원금과 울주군 대학생 장학사업, '2030 울주 길라잡이 배움터'를 통해 역량 강화를 지원한다. 문화·복지 분야에서는 청년센터 운영과 울주청년문화프로젝트 '청년 문화잇소(it so)', 청년 정신건강 증진 및 자살예방 사업을 이어간다. 올해는 고독사 위험군 청년을 위한 스마트 안심연결망 서비스도 새롭게 도입한다.

참여·권리 분야에서는 청년정책협의체 운영과 역량강화 프로그램, 청년정책 통합플랫폼 운영 등을 통해 정책 참여 기회를 확대하고 소통 기반을 강화한다.

울주군 관계자는 "청년은 울주의 미래를 설계하는 소중한 자원"이라며 "청년들이 지역에 정주하고 안정적으로 정착할 수 있도록 정책 역량을 집중하겠다"고 말했다.

자세한 내용은 울주군 청년정책플랫폼에서 확인할 수 있다.





