법원, '尹 재판' 집중 주간 보안 강화…청사 북문 통제

23일, 25~26일 사흘간

법원이 윤석열 전 대통령의 재판이 집중되는 이달 말 청사 출입 통제와 보안 검색을 대폭 강화한다.

21일 서울고법은 "오는 23일, 25~26일 사흘간 주요 피고인들의 형사 공판 및 공판준비기일이 예정됨에 따라 청사 내 질서유지를 위한 특별 보안 조치를 시행한다"고 밝혔다.

해당 재판일 오전 9시부터 자정까지 서울법원종합청사 북문의 보행로 및 차량 통행로가 전면 폐쇄된다. 이 기간 청사 출입은 정문과 동문을 통해서만 가능하다. 법원은 출입 인원과 차량에 대해 평소보다 강화된 보안 검색을 실시할 방침이다. 법원 경내에서는 일체의 집회와 시위가 금지되므로 피켓이나 현수막 등 집회·시위 용품을 소지한 경우 출입이 제한될 수 있다. 또한, 법원 관계자의 사전 허가 없는 촬영 행위도 엄격히 금지된다.

23·25일엔 윤 전 대통령의 평양 무인기 의혹과 관련한 일반이적 혐의 사건 10~11차 공판 기일이 예정돼 있다. 윤 전 대통령 등은 지난해 10월 이후 북한 평양에 무인기를 여러 차례 투입해 계엄 선포 명분을 쌓으려 했다는 혐의를 받고 있다.

오는 26일에는 윤 전 대통령이 한덕수 전 국무총리 재판에서 위증한 혐의 사건의 2차 공판준비기일이 열린다. 그는 국무회의 정족수가 충족되자 심의 없이 계엄을 선포했음에도 심의를 거쳐 선포할 계획이었다고 거짓 증언한 혐의를 받는다.

법원 관계자는 "청사 주변의 혼잡과 강화된 보안 검색 시간을 고려해, 재판 당사자와 사건 관계인들은 기일 진행에 차질이 없도록 평소보다 여유 있게 도착해 줄 것"을 당부했다.





