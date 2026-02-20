장민영 기업은행장 "생산적 금융에 2030년까지 300조원 투입"

장민영 IBK 기업은행장 20일 취임식

'IBK형 생산적 금융 프로젝트' 본격 가동

포용적 금융에 75조원 지원

장민영 IBK기업은행장은 20일 "정부가 추진하는 생산적 금융을 동력으로 2030년까지 300조원을 투입하는 ‘IBK형 생산적 금융 프로젝트’를 본격 가동하겠다"며 "인공지능(AI), 반도체, 에너지 등 미래 신산업과 혁신기업에 대한 금융 지원을 대폭 확대하겠다"고 밝혔다. 또 75조원 규모의 소상공인 지원 정책을 통해 포용적 금융 실현에도 힘쓰겠다고 했다.

장민영 IBK기업은행장은 20일 서울 중구 을지로 IBK기업은행 본점에서 취임식을 개최했다. / IBK기업은행 제공 AD 원본보기 아이콘

장 행장은 이날 서울 중구 을지로 IBK 기업은행 본점에서 개최된 취임식에서 이같이 밝혔다. 장 행장은 취임사에서 "저성장과 산업 대전환의 복합 위기 속에서 중소기업의 부담이 커지고 있다"며 "IBK기업은행은 단순한 자금 공급자를 넘어 산업 체질을 선도하는 금융 파트너로 도약해야 한다"고 말했다.

특히 포용적 금융의 일환으로 "75조원 규모의 소상공인 지원 정책을 통해 저금리 대환 대출로 금리 부담을 덜어드리고, 채무조정과 경영 컨설팅을 결합해 실질적이고 온전한 재기를 돕겠다"고 약속했다. 이와 함께 '5극 3특 체제'에 맞춘 지역 산업 생태계 지원을 통해 지역 균형발전을 강화하겠다는 방침도 내놨다.

기업 생애주기별 맞춤형 금융 강화에 대해서도 목소리를 높였다. 창업 초기부터 성장·성숙기까지 단계별 금융 솔루션을 제공하고, 기업의 기술력과 성장 잠재력을 반영하는 여신 심사 체계 혁신을 추진한다는 계획이다. 그룹 역량을 결집한 'IBK 국민성장펀드 추진단'을 통해 전통적 뱅킹을 넘어 자본시장 투자로 영역을 확대하겠다는 비전도 공유했다.

디지털 전략으로는 'AI 기업 전환'을 제시했다. 장 행장은 "조직을 AI 친화적으로 전면 재설계하겠다"며 "의사결정 체계를 혁신하고 임직원 교육을 아끼지 않을 것"이라고 했다. 또 "방대한 기업금융 데이터를 AI와 결합해 분석·심사·건전성 관리 체계를 고도화하고 초개인화된 디지털 금융 서비스를 제공하겠다"고 덧붙였다. 이어 장 행장은 "금융기관의 가장 기본적인 경쟁력은 고객의 신뢰"라며 "철저한 금융소비자 보호와 내부통제, 정보보안 체계를 강화해 보이지 않는 리스크까지 선제적으로 관리하겠다"고 강조했다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr



