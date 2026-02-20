구리시, 갈매중앙육교에 ‘안심 지붕’ 올린다…4월 완공 예정

시, 갈매중앙육교 안전 환경 개선 착수

산마루초 통학로 ‘갈매중앙육교’ 전면 정비

호우·대설 대비 덮지붕 설치·노후 나무 바닥 전면 교체

경기 구리시(시장 백경현)는 자연재해(호우·대설)에 대비한 선제적 예방 사업의 일환으로 '갈매중앙육교 캐노피 설치 공사'를 오는 23일부터 추진한다고 20일 밝혔다.

해당 육교는 길이 34m, 폭 6m 규모로, 인근 공동주택 주민과 산마루 초등학교 학생 등 많은 시민이 이용하는 주요 통행로다. 그러나 그동안 상부에 비가림 시설이 없어 강우나 강설 시 미끄럼 사고 등 안전 우려가 지속적으로 제기돼 왔다.

이에 시는 경기도 재난관리기금 사업을 신청해 확보한 도비 3억4000만원을 포함해 총사업비 6억7000만원을 투입해 이번 공사를 진행한다.

이번 공사를 통해 덮지붕을 신규 설치하고 낡은 나무 바닥을 전면 교체해 시민 안전을 확보하고 도시 미관을 개선할 계획이다. 공사는 4월 완공될 예정이다.

백경현 구리시장은 "시민들의 이용이 많은 갈매중앙육교를 정비함으로써 미끄러짐 사고 예방 등 시민 안전 확보와 도시 미관 개선에 큰 도움이 될 것"이라고 밝혔다.





