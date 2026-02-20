본문 바로가기
사회
철원군, 20일 버스 파업 '비상수송대책' 가동…전 노선 정상 운행 총력

이종구기자

입력2026.02.20 09:55

철원군, 일부노선 대체차량 투입…주민불편 최소화

강원도 철원군은 관내 버스 노조가 20일 파업에 돌입함에 따라 주민 이동 불편을 최소화하기 위해 비상수송대책을 마련해 추진한다고 밝혔다.

철원군청 전경. 철원군 제공

철원군청 전경. 철원군 제공

현재 철원군은 1개 운수업체가 하루 39개의 노선을 222회 운행하고 있다. 철원군은 파업 등으로 운행 공백이 발생할 경우를 대비해 대체버스(무료셔틀)와 파업에 참여하지 않는 기업노조 인력을 활용해 대체 운행체계를 가동함으로써 결행(미운행) 노선이 발생하지 않도록 운영할 계획이다.


철원군은 대체차량 운행시 특히 고령 이용자가 혼란을 겪지 않도록 주요 승강장에 대체버스 차량(전세버스) 안내문 및 차량사진을 부착하는 등 현장안내를 강화하고, 비상수송대책 상황실을 운영하여 운행정보 제공과 불편 신고에 신속 대응할 계획이다.

철원군 관계자는 "파업 영향이 주민 생활에 미치는 수준을 최소화하도록 비상수송체계를 차질없이 운영하겠다"며 "노·사간 갈등이 조기에 해소될 수 있도록 관계기관과 함께 중재·조정에도 힘쓰겠다"고 밝혔다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
