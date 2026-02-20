동해시-NH농협, 설 맞이 ‘고향사랑기부제’ 합동 캠페인 전개

강원도 동해시는 동해역에서 NH농협 동해시지부와 함께 설 연휴를 맞아 고향사랑기부제 활성화를 위한 홍보 캠페인을 펼쳤다.

고향사랑기부제는 개인이 주소지 외 지자체에 연간 2000만원까지 기부할 수 있는 제도로, 기부금은 주민 복리 증진을 위한 사업에 활용된다. 기부자는 세액공제 혜택과 함께 기부금의 30% 이내에서 답례품을 받을 수 있다.

홍보 캠페인에서는 동해역을 이용하는 귀성객과 시민 등을 대상으로 전단지와 100여 개의 홍보 물품을 배부하며 고향사랑기부제의 취지와 참여 방법을 알렸다.

아울러 1월 26일부터 2월 28일까지 진행 중인 설 연휴 기념 이벤트를 함께 홍보하며 동해시 고향사랑기부제에 대한 적극적인 참여를 독려했다.

채시병 행정과장은 "고향사랑기부제가 더욱 활성화될 수 있도록 앞으로도 다양한 홍보 활동을 전개해 나가겠다"며 "고향을 사랑하는 마음이 모여 동해시의 발전으로 이어질 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





