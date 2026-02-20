본문 바로가기
보람컨벤션, 현대글로비스울산지회와 MOU 체결

최호경기자

입력2026.02.20 09:34

조합원·직계가족에 연회 서비스 제공

보람그룹의 MICE 계열사 보람컨벤션은 현대글로비스울산지회와 업무 협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.


협약은 양측간 지속가능한 파트너십의 구축과 함께 울산 지역경제 활성화에 기여하는 울산지회 조합원들의 노고에 보답하기 위해 마련됐다.

보람컨벤션과 현대글로비스울산지회 관계자가 업무 협약식에서 기념 사진을 찍고 있다. 보람그룹

약 1600여명의 울산지회 조합원은 이번 협약에 따라 ▲웨딩서비스 할인 ▲총회·기념식 등 대형행사 맞춤형 컨설팅 ▲소규모 회의·세미나 지원 ▲케이터링 출장 서비스 등의 행사 서비스를 지원받는다.


보람컨벤션은 이번 협약을 통해 울산 지역 대표 행사 공간으로서의 위상을 공고히 하고, 기업의 사회적 책임을 다하는 '지역상생 모델'을 실현한다는 계획이다.


보람컨벤션 관계자는 "앞으로도 지역의 다양한 단체 및 기업과 협력해 보람컨벤션만의 고품격 서비스를 보다 많은 시민이 경험할 수 있도록 지속해서 노력하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
