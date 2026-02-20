남동발전, 사장 직무대행 체제 전환…전사 비상경영회의 개최

경영 공백 최소화·안전 최우선 경영 강조

동계 전력수급 안정·재생에너지 정책 이행 속도

조영혁 한국남동발전 사장 직무대행이 20일 경남 진주 본사에서 열린 전사 비상경영회의에서 모두발언을 하고 있다. 한국남동발전. AD 원본보기 아이콘

한국남동발전이 사장 직무대행 체제 전환 이후 전사 비상경영회의를 열고 경영 공백 최소화에 나섰다. 안전 최우선 경영과 정부 정책 이행을 중심으로 조직 기강을 다잡겠다는 취지다.

한국남동발전은 경남 진주 본사에서 '전사 비상경영회의'를 개최했다고 20일 밝혔다. 이번 회의는 사장 직무대행 체제하에서 발생할 수 있는 경영 공백을 최소화하고, 안전을 최우선으로 한 경영 방침과 정부 정책 이행 과제를 전사에 공유하기 위해 마련됐다. 앞서 강기윤 전 한동발전 사장은 지방선거 출마 등을 이유로 사직서를 제출한 뒤 19일 퇴임했다.

사장 직무대행을 맡은 조영혁 경영혁신부사장은 정부 정책과 국정과제 이행 상황을 지속 점검해 주요 사업과 기관 본연의 업무가 차질 없이 수행되도록 할 것을 주문했다. 특히 직무대행 체제에서도 진행 중인 사업들이 흔들림 없이 추진돼야 한다며 전 임직원의 책임 있는 역할 수행을 강조했다.

조 직무대행은 중대재해 예방을 위한 안전 의식 강화도 강조했다. 그는 "안전은 타협할 수 없는 생존 전략"이라며 "경영진이 현장을 직접 챙기고 실행력을 높여야 한다"고 했다.

또 동계 전력수급 대책 기간 안정적인 전력 공급에도 만전을 기할 것을 당부했다. 재생에너지 확대 등 정부 정책 이행 사업 역시 속도감 있게 추진해 에너지 시장 변화에 능동적으로 대응해야 한다고 강조했다.

남동발전 관계자는 "앞으로도 대외 여건 변화에 선제적으로 대응하면서 안전 최우선 경영, 경영 내실화, 미래사업 발굴·확대 등을 통해 에너지 공공성과 국민 삶의 질 향상에 기여하겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>